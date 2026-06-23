抽湿机水箱倒水=已清洁？随时滋生细菌兼发霉 电器行教3招清洗 留意1点免水箱变形

在潮湿的春夏季，抽湿机绝对是每个家庭不可或缺的「救星」。近日，有电器专门店在社交平台发文提醒，如果只是定时将抽湿机水箱的水倒掉，无法完全去除水垢，而抽湿机水箱内壁容易滋生细菌及发霉，因此必须做好定期清洁，同时分享3招定期清洗水箱的方法，更特别提醒市民在清洁时要留意一个细节，否则随时会导致水箱损坏变形。

抽湿机水箱倒水=已清洁？随时滋生细菌兼发霉 电器行传授3招清洗方法

不少市民在使用抽湿机时，往往忽略水箱的日常清洁。近日，有本地电器行在社交平台发文，指出「好多人以为抽湿机倒咗水，就等于清洁干净咗」。但实际上，水箱内壁容易滋生细菌、发霉，如果仅是将水倒掉，无法彻底洗走这些顽固污垢，甚至形成一层「滑潺潺」的生物膜，严重时无法单用清水，甚至一般清洁剂冲走。长此下去，除了有机会产生异味，当中的细菌或微生物雾化再喷回室内，长期吸入这些受污染的空气，有可能影响健康。

对此，电器行分享以下3个简单的抽湿机水箱清洗方法：

温水加洗洁精： 清洗时，可加入温水及几滴洗洁精，并用海绵仔细刷洗水箱内壁、容易藏污纳垢的死角和手柄位置。 白醋除臭去垢： 若水箱出现异味或有积聚水垢，使用以1:10比例调配的白醋与水，放在水箱内浸泡20分钟，随后用清水冲洗干净。 通风完全晾干： 使用后，用干布将水箱内外抹干，并倒转放在通风处，直至「完全晾干」后才可放回机身使用。

日常去味或清洁可以白醋为首选，如水箱已出现发霉的情况，店方建议可以使用「1:99」稀释漂白水清洁，浸泡约10分钟即可，而清洗后必须彻底冲洗至完全无味，避免下次开机时「漂白水味吹满全屋就大镬啦」；店方又强调，抽湿机应保持一至两星期清洗一次的习惯，如抽湿机为每天使用，则最好维持一星期清洗一次。

清洗时切勿触碰2大禁忌

在进行水箱清洁时，店方特别提醒要留意两大「禁忌」，否则会直接影响抽湿机的运作：

切勿使用热水清洗： 高温会导致塑胶材质的水箱出现冷缩热胀，极容易引致水箱「损坏变形」，甚至无法装回机身。

切勿拆除感应浮球： 水箱内通常设有感应水满的「塑胶浮球」，清洗时千万不要将其拆除，否则抽湿机将失去水满自动停机的功能，随时引致漏水。

来源：bbe.hk@Threads

文：LW