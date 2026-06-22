煤气费8月起加4.4%！4类人可享半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请

煤气加价｜香港中华煤气（Towngas）宣布将于2026年8月1日起上调标准煤气收费及保养月费，预料约六成半住宅用户的每月帐单增幅不多于$10。为减轻弱势社群的经济压力，中华煤气特别为包括长者及基层家庭在内的4类特定人士提供津贴，合资格者可享煤气费半价及多项豁免收费优惠。

中华煤气8月起加价4.4%！长者、基层在内4类人可享煤气费半价

中华煤气8月起加价4.4%！长者、基层在内4类人可享煤气费半价

中华煤气公布最新收费方案，标准煤气费每兆焦耳将调高1.25仙，加幅为4.4%；而定额保养月费则增加1元，调整至每月11元。是次加价主要为配合北部都会区等新发展地区的供气网络建设，预计约六成半住宅用户每月煤气费增幅不多于$10，中华煤气亦承诺设立「冻结期」，在未来两年内将不会再调整标准煤气费及保养月费。

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煤气费优惠2026｜4类合资格人士享半价及豁免收费

面对收费调整，中华煤气同时致力履行企业社会责任，专为长者、残疾人士、单亲及低收入家庭设立煤气费优惠计划。合资格人士不仅可享有每月首500兆焦耳煤气用量半价优惠，更可获豁免基本收费、按金及保养月费等。各项具针对性的津贴及免费炉具维修服务，能有效缓解基层家庭在公用事业上的开支压力，大幅减轻日常生活负担。

一、长者煤气优惠计划 煤气半价优惠及免费炉具维修

为体恤年长市民的生活开支，中华煤气设立了「煤气长者优惠计划」，为长者减轻日常负担。合资格老友记可享有每月首500兆焦耳（约10.4度）的煤气用量半价优惠，更可获全面豁免每月基本收费、煤气用户按金以及保养月费。在维修及保养方面，长者用户能优先预约免费炉具维修服务（只限由煤气公司或其辖下公司代理之煤气炉具），及每年免费提供的煤气炉具及喉管安全检查，全面保障长者的家居用气安全。

长者煤气优惠计划申请资格：

煤气公司登记住宅用户

年满60岁或以上

正领取综合社会保障援助（综援）

独居或与合乎资格的长者同住（申请人须提供租约、公屋住户证明或业主证明信等）

二、残疾人士煤气优惠计划 优先预约维修

针对残疾用户或家有残疾人士的基层家庭，中华煤气亦提供了实质的经济及服务支援。受惠家庭每月首500兆焦耳（约10.4度）的煤气用量可享半价优惠，并可同时豁免每月基本收费、煤气用户按金及保养月费。此外，用户视乎实际情况可获安排优先预约维修服务，并享有免费煤气炉具维修（只限由煤气公司或其辖下公司代理之煤气炉具），以及每年一次的免费煤气炉具及喉管安全检查，确保家居环境安全无虞。

残疾人士煤气优惠计划申请资格：

煤气公司登记住宅用户

申请人或与其同住的其中一名直系亲属现正领取综援，并在综援计划下被界定为「残疾程度达100%」 或「需要经常护理」

三、单亲家庭煤气费优惠计划 豁免每月基本收费、按金及保养月费

「单亲家庭煤气费优惠计划」为合资格的单亲家庭提供直接的费用减免，以减轻生活负担。成功申请的家庭可享有每月首500兆焦耳（约10.4度）的煤气用量半价优惠，并且全面豁免每月基本收费、煤气用户按金及保养月费。另外，计划亦为用户提供免费的煤气炉具维修服务（只限由煤气公司或其辖下公司代理之煤气炉具），进一步节省单亲家庭的日常维修开支。

单亲家庭煤气费优惠计划申请资格：

煤气公司登记住宅用户

正在领取综援的单亲家庭人士

四、低收入家庭煤气费优惠计划 支援在职综援家庭

为了支援在职的基层综援家庭，煤气公司推出的「低收入家庭煤气费优惠计划」涵盖了多项费用减免。受惠家庭每月的首500兆焦耳（约10.4度）煤气用量均可享半价优惠，同时获豁免缴交每月基本收费、煤气用户按金及保养月费。在保障炉具安全运作方面，合资格家庭亦可享有免费的煤气炉具维修服务（只限由煤气公司或其辖下公司代理之煤气炉具），确保基层市民在公用事业开支上得到适切的支援。

低收入家庭煤气费优惠计划申请资格：

煤气公司登记住宅用户

申请人须为综援受助人

申请人或其家庭成员有固定工作收入，而工作入息需于综援金额中扣减（须提供显示连续2个月有「扣减－应计入息」的综援申请获准通知书或调整援助金额通知书）

资料来源：Towngas