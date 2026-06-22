外劳来港工作易被炒鱿鱼？烧味店老板分析体力劳动无问题 「呢种工」效率低易出事？

随著政府于2023年推出「补充劳工优化计划」，各行各业为解决人手不足的问题，选择聘请外地工劳在港就业。不过，最近内地社交平台小红书上，有网民自称在香港短暂工作后即被辞退。对此现象，有本地烧味店老板从雇主角色分析原由，认为从事体力劳动的外劳较少出现此情况，反而一工种容易因效率低而「出事」，即睇下文了解！

外劳来港工作易被炒鱿鱼？烧味店老板分析外劳被辞退原因

面对人口高龄化及经济转型的挑战，本港劳动人口预期将持续缩减，人力错配的结构性问题中短期内仍然存在。政府经全面评估优化计划的实施情况，以及考虑人力推算的结果及持分者的意见后，认为在确保本地工人优先就业的原则下，应容许有确实招聘困难及人手不足的雇主适度输入劳工。

根据立法会网页显示，截至今年5月31日，优化计划接获约27,000宗申请，涉及申请输入逾200,000名劳工，申请输入外劳人数最多的为餐饮服务业、清洁服务业、零售业、保安服务业及货运业截至今年5月，已经有逾54,000名外劳经优化计划在港工作，大多受雇于餐饮服务业。不过，小红书上不时出现关于外劳容易被香港公司「炒鱿鱼」的帖文。近日，本地烧味店「天龙烧鹅」的老板成哥试从雇主角度分析原因。

体力劳动工作「基本上冇问题」 提1工种效率低易出事？

成哥认为，一般来港从事地盘、餐厅楼面、厨房工作的劳工较少被辞退，「因为做呢啲工，你做好自己本份，就基本上冇乜问题」，又指旗下湾仔分店亦有聘请两名外劳，至今已经入职约半年。不过，如外劳来港从事文员或办公室工作，成哥则认为或相对容易出现问题。由于办公室工作多与港人同事合作的机会，而港人工作时多以广东话及英文为主，外劳或会因为听不明白而出现沟通问题，导致效率大大降低，「效率低自然会被『炒鱿鱼』，老实讲，嚟香港做外劳，一定会系辛苦㗎喇」。

劳工处收紧外劳人手比例

劳工处于6月16日起实行「补充劳工优化计划」的优化措施，雇主就餐饮相关职位申请输入劳工时，须遵守以下规定：

以该部门的所有职位计算3：1人手比例，如雇主申请输入出品部职位（例如二厨）及楼面部职位（例如侍应生）各1名，便须已经并持续聘用担任出品部职位及楼面部职位的全职本地雇员各3名 雇主须进行6星期本地公开招聘，其间须每两星期参加一次由劳工处在指定就业中心举行的实体招聘会，即场面见求职者。如雇主未有按照劳工处的安排参加招聘会，劳工处会拒绝其申请 雇主如雇用本地残疾人士担任全职工作，申请输入劳工时，本地残疾雇员与输入劳工的人手比例会以1：1计算。 在符合指定条件下，雇主可申请安排输入劳工在不超过5个按《区议会条例》所载列地方行政区内的业务地点工作。

在维持中位工资规定的前提下，雇主可扣除输入劳工住宿费的上限由输入劳工工资（不包括超时工资）的百分之十上调至百分之二十，或实际住宿成本，以较低者为准。此措施适用于按2026年6月16日或之后，获劳工处根据优化计划发出的输入劳工原则性批准而签订的「标准雇佣合约」(LD 294)，按此日期之前发出的原则性批准而签订及现有的「标准雇佣合约」将不受影响，劳工处将于向适用此措施的雇主发出的原则性批准通知信中，告知有关安排。

文:RY

资料及图片来源:劳工处、立法会、小红书