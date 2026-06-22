公屋用木地板更胜地砖？港男列3大原因 晒5年效果仲Keep到 网民 :只能够讲你好彩

在家居装修中，选择地板物料往往是住户的一大难题。五年前，有港男于其公屋单位装修时坚持铺设木地板，却遭家人强烈反对，并处处质疑，事主终极力捍卫其决定，近日他于网上平台公开于公屋铺设木地板的经验，并提出不少好处，更反问「住公屋的人就不配用木地板吗 ？」。

「哪有住公屋的人铺木地板？」 港男力排众议铺设5年成效

近日，有网民在社交平台「香港公营房屋讨论区(FB版) 」上分享个人经历，探讨在公屋单位内使用木地板的实际体验。一直以来，坊间对于木地板的保养及耐用度存有疑虑，尤其是在香港相对潮湿的气候环境下，不少人倾向选择较易打理的地砖，此篇分享随即引发了网民热烈的讨论。

事件始于五年前，事主正为其公屋单位进行装修。根据事主描述，当其姐姐前来探望并看到购入的木地板时，立刻以责怪的口吻表示：「哪有住公屋的人铺木地板的！」其姐姐随后进一步劝阻，指：「木地板娇气难保养，而且容易拱起，赶快把木地板退货换回地砖吧！」

事主形容当下感到「O晒嘴」，十分愕然，并即时反驳亲姐的观点：「住公屋的人就不配用木地板吗」他又指出，现在木地板生产技术先进，出厂时对原材料的热涨冷缩已经做了脱水处理，不容易开裂或拱起。

根据事主的描述，虽然承认木地板有怕水及受天气影响的缺点，但认为现代家庭普遍设有冷气机及抽湿机，足以应对潮湿问题。

列3大优点胜地砖！木地板有助改善邻里关系？

事主更详细列出木地板的三大优点：首先是脚感舒适、冬暖夏凉且具缓冲性，对长幼均非常友善；其次是具有天然的吸音效果，能有效降低脚步声，避免如地砖般因杂音惊醒楼下邻居，有助维持良好的邻里关系；最后是天然木纹能赋予空间温馨的质感。事主展示了自己DIY铺设、使用了五年的复合木地板照片，证明其耐用度。

事主回望当日决定，感到满意，并向大众提问：「看了我的短文，你会选择用木地板吗？」

网民忧香港天气不利保养：只能够讲你好彩

这名公屋户的分享，似乎希望打破「公屋不适合铺木地板」的固有观念，不过网民对此呈现两极意见，有网民强调香港天气潮湿，认为木板难以维持，且长开抽湿机十分耗电；亦有人指出若楼下住户将冷气吹向天花板，会导致木地板在不知情下发霉，直言事主五年来未遇问题「只能够讲你好彩」。

不过，也有理性的网民指出，不论居住环境是公屋还是私楼，最重要是住户清楚了解所选物料的好处与坏处，以符合自身需求。

资料来源：香港公营房屋讨论区(FB版)

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