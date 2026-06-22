李居明-家居催财风水 名牌手袋招财法｜李居明大师会客室

如何令自己的住屋帮助自己发达及赚钱呢？这是人人都关心的问题。马上为大家公开几个经过无数人实验证明、见效极快的风水布局秘技！

名牌手袋变财箱

每人一定要投资买名牌手袋，不要用假冒的！而且今年要摆放在家居的东南方（今年的九紫当令财位）。首先在房间内，利用指南针找出东南方，将所有的手袋放在此方位，或设计一个柜来摆放手袋，就变成属于你的财箱。亦可以摆放在利女主人的西南方，及利男主人的西北方。

财箱一定要有「财饵」。紧记，每个手袋均须要摆放最大面额的港币一千元或是五百元，最好当然是一千元纸币！你越放大面额的纸币，代表你赚的钱就会因而更多。

若你赚的钱除了港币，如有炒股票，要赚美金、人民币或是其他货币的话，所有的货币均要化做「饵」，这是一个非常有效的方法，你能够立刻做到，而且不用花费时间就能办妥。然后你的手机就会响起，有财神爷来找你了，何不一试呢？

能善用以上方法即能发挥催财的风水效应，助你发财兼发达。但谨记，你的指南针必须要准确，如方位不准确也是不能发挥风水效应的。

善用夹万聚财

除了名牌手袋，摆放夹万可行吗？

术家经验印证，有夹万基本是有钱人共同的风水习惯。每当你去有钱人的办公室，你就会留意到，他们在西南角及西北角一定会放置夹万。

夹万是指表面会有一组数字，需要你按密码的那一种才当真。

当年我曾到一位富豪家看风水，当时奇怪为何没夹万呢？这是没可能的事啊！我就问他平时放钱的地方在哪里呢？然后他就在书枱下按下一机关，原来西北角表面是一面墙，实际是一扇门，就彷如银行内的一个库房，还要手动启动多一个机关，门终于打开，里面全部是他上市公司的所有文件，加上黄金、名画以及所有的币值！

每人一定要投资买名牌手袋，可以摆放在利女主人的西南方。

大师拍摄玄学电影《致富者联盟》教导观众如何利用夹万布招财风水。

封住西北破财窗

有位小友说起最近损失了许多钱，我就问他，你家中的西北角是否有一排窗？他惊吓我为何会知道，更说最近搬新屋，这个方位是一个露台。

这就说明了一个风水效应，西北方掌管男主人的财、西南方掌管女主人的财，你的住屋这方位是一排窗或是门口，你的钱必定会流走。所以，那位小友又炒输股票，又被高利贷追数，大家就要小心自己的住屋是否有以上情况出现！

如有这种情况出现，补救方法是：不要打开西北或西南窗，更要挂上窗帘，然后在前方放置夹万财箱。小友立即听从跟着做，随后收到来电有单大生意，你说是否很灵验呢？

改运必先改心，行运必先行动！想发达、想聚财，马上从放一个财箱开始！男放西北，女放西南！万试万灵！