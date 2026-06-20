李居明-峦头学即学即用 家居暗藏声煞危机｜李居明大师会客室

进入马年马月，即今年的火年火月，每天都下雨不停，雷电交加。其实，这背后大有玄机。下雨代表降温有力，所以人人不要烦躁，反而要忍耐，自求多福。

在风水上要化解火毒，以二牛水碟最为有效，代表子丑相合，散热有功，亦可以在身边放一盘清水或四海龙王水，加些盐，安忍水之功也，即能化解火毒的影响及降温。每家每户也应摆放，龙及牛的摆设物均能散热。

沙声是不吉卦象

近日小友发现一些大型或小型的场合，如讲座及论坛上等，有主持或代言人上台主讲时，他们的声音有变异或有沙声，是否会影响或阻碍当时所进行的活动及日后的发展呢？

术家曾参与盛会时，有主人家主讲时突然声音沙哑及患上感冒，乃不祥之兆，如当有此情况发生，建议千万不要上台讲话，即使是重要人物，因为此为非常不吉的事情，亦代表反加持力，不要被人知道你声沙，不呈现此卦象，就能避免发生不吉的事情。

「新光当代戏剧节」压轴好戏《粤剧特朗普5.0》版加入新剧情呈献给广大观众，全场笑声不绝，令大家度过美好夜晚。大师公布此剧6.0版将作羊年贺岁演出。

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门钟走音是声煞

小友提及如探访一个家庭时，听到门钟的声响有沙声或走音，术家认为此为声煞，很多时候可能门钟只是无电，更换电池即可解决。

此外，家中的钢琴走音，钢琴代表琴瑟和谐，在中国古文化及风水玄学上，夫妻恩爱要琴瑟和谐，代表大家一同奏乐之意，非常幸福。「琴挑」的「琴」代表抚摸，「挑」则是能挑动对方的爱慕之情，尤其是对于夫妇间的性生活上或能否成功生育均属相当重要一环。有时候子女学习钢琴一段时间就不学习，钢琴就此没有用而荒废了，为避免夫妻之间出问题，建议尽快找一个专业调音师帮你的钢琴调音，调妥后则能「春风得意」。

家附近有坟场

又有另一提问，如果家的附近有坟场，怎么办呢？如你的睡房一望出窗外是有一个坟墓正正对着你，香港某一个山就是这样，坟墓和你的视线是平行的，这就是不好的风水。

「辰戌丑未」即「四库」或「四墓」，术家认为如果一个人的八字需要这些五行，是他的用神，这就是好的风水。或者是你的八字很寒冻的话，用神须要「未」及「戌」，你就会更喜爱这地方。但如果屋主是很怕鬼，就不建议居住，即使是你要的用神也不要居住吧。

无论如何，当一个家的窗外远方看到坟场，或是有机会看到你不喜欢的东西或建筑物，其实窗户是可以将其封闭的，或是挂上窗帘遮挡而避免看到，能够减少心理上的压力。

以上的风水效应皆属「峦头」学，「峦头」以眼看到而知道的风水常识，另一方面称为「理气」学，就要计算方位、飞星及年份等，通常是风水师才懂得的学问，故只能讲多些有关大家在日常生活中能应用上的风水学问，及对所接触的风水效应有所认知。