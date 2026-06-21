中、港家长会文化冲击？内地妈首参与「全程懵了」 3点震惊两地教育观念差异：完全不一样的思路

本港中、小学定期举行家长会，成为家长与老师沟通的桥梁，家长透过老师的分享了解教育的方向或参与不同工作坊。近年越来越多内地家长安排子女来港求学，中港两地存有文化与习惯差异，一名内地妈分享自己首次参与家长会时「全程懵了」，更从3点震惊两地教育观念差别。

中港家长会文化冲击？内地妈首参与「全程懵了」 3点震惊两地教育观念差异

近年越来越多内地家长安排子女来港求学，中港两地存有文化与习惯差异，一名内地妈分享自己首次参与家长会时「全程懵了」。楼主当时即场遇到语言冲击，表示老师全程说粤语及英语，「我坐在那儿像听天书，旁边的本地家长笑嘻嘻！」由于楼主听不明白，只好全程装懂，「结束后赶紧找老师用普通话重新问了一遍」。对比内地的家长会，楼主分享内地家长坐于学校礼堂内听着校长讲话，惟香港家长会则坐在圆桌，家长可随时提问或质疑老师说法，「刚开始我都不敢说话，后来发现这边家长特别直接，在我看来都是怼老师了」。

最让楼主震惊的是老师想知道家长对孩子的期待，「不是告诉你要怎么做，在内地都是老师说家长听，家长会结束后，老师给每个家长递了杯咖啡」。楼主笑言自己参与家长会多年，从来没有这种待遇，「来香港最不适应的不是生活，是这种教育观念的差异！这里真的很尊重孩子，在香港和老师沟通的心得跟内地真的完全不一样的思路。」

网民分享不惯互动式家长会：跟不熟的家长互动感觉可怕

对于楼主于香港家长会遇到的3大冲击，有网民分享不习惯家展需要互动的方式，「这个是Coffee Meeting吧，我一次也没参加过，一想起要全程英语，还要跟不熟的家长互动，就感觉好可怕。」同时，有自称内地老师的网民亦表示希望能此方式开家长会；不过，有网友认为即使是「生源极差的学校」，也会询问家长对孩子有甚么期待与规划，「这很正常」。

文：RY

资料及图片来源：小红书