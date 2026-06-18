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八达通换卡｜再有3批旧卡9月退役！即查卡号名单+2大免费换卡方法

生活百科
更新时间：13:03 2026-06-18 HKT
发布时间：13:03 2026-06-18 HKT

八达通作为市民日常生活中不可或缺的电子支付工具，不论是乘搭公共交通工具、于各大餐厅用膳，还是到超级市场及零售店舖购物，均为大众带来极大的便利。近日，八达通官方正式宣布一项重要消息：第32批旧款八达通卡即将于2026年9月19日正式退役。为免影响日常出行与消费，市民应尽快检查手上的八达通卡号码，并把握3个月的通知期，透过智能手机转移或前往实体服务站办理换卡手续！

再有八达通过期退役！拍卡留意「嘟～嘟嘟」 检查受影响卡号即换卡

再有八达通过期退役！拍卡留意「嘟～嘟嘟」 检查受影响卡号即换卡
再有八达通过期退役！拍卡留意「嘟～嘟嘟」 检查受影响卡号即换卡

为了让广大市民能够及时察觉手上的八达通卡即将到期，官方系统已经特别加入提示功能。当使用者在各大商户或交通工具进行交易拍卡时，若然听到有别于平常的「嘟～嘟嘟」三声特别提示音，即代表该卡属于即将失效的旧卡批次。除了留意消费时的提示音外，市民亦可直接翻查实体八达通卡背面的数字。

是次受影响的第32批八达通卡主要涵盖三个特定号码区间。强烈建议受影响的八达通用户尽早于通知期内采取换卡行动，以免旧卡一旦失效，导致卡内余额、自动增值服务及各项屋苑门禁系统功能被冻结，造成生活上的种种不便。

3批受影响八达通号码区间：

  • 15935001 - 15937000
  • 42697001 - 43333000
  • 44297001 - 44402000

转移手机八达通 ２大无缝接轨方案

面对旧卡的全面退役，官方贴心地提供了两种灵活且完全免费的换卡途径。对于追求数码化及极致便捷的市民，趁机转用「手机八达通」绝对是最佳的升级选择。现时相关服务已全面涵盖市面上主流的智能设备，无论是iPhone、Apple Watch还是各大Android装置的用户，均可轻松将旧实体卡的余额及服务全数转移至手机内。日后出门消费只需「一嘟即Pay」，不仅免却携带实体卡的烦恼，更能随时随地透过应用程式查阅消费纪录。当然，若市民仍习惯或偏好使用实体卡片，亦可选择直接携带旧卡前往遍布全港各区的「八达通服务站」，按照屏幕上的简单指示，自助更换一张全新的实体八达通卡。

换卡方法一：手机八达通

转移为「手机八达通」，享受轻松方便的付款模式。

换卡方法二：保留实体卡

直接前往全港各区的八达通服务站，自助办理更换新实体卡手续。

资料来源：八达通 Octopus

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