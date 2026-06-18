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房署晚上突击家访？公屋户疑被检举「今年第2次」网民提醒小心骗徒 1招分辨房署职员身份

生活百科
更新时间：13:19 2026-06-18 HKT
发布时间：13:19 2026-06-18 HKT

港府近年锐意打击公屋被滥用行为，不少公屋住户都表示曾有房署职员在不同时段进行突击家访。日前，再有公屋户在社交平台发文，表示「琴晚十点几训（瞓）训（瞓）下比（被）房署拍门」，而且是今年第2次，更笑言「系咪比（俾）无聊人检举？」对此，有网民提醒住户需要提高警觉，教1招以便公屋户识别房署职员身份。详情即看下文！

房署晚上突击家访？公屋户疑被检举「今年第2次」

有公屋住户于社交平台发文，指昨天（6月17日）晚上约10时左右，突然有房署职员登门家访，「琴晚十点几训（瞓）训（瞓）下比（被）房署拍门，话要入屋检查」，更表示这已是今年第2次遇到同类事件，笑言怀疑是「比（俾）无聊人检举」，以致频频被检查。

据房屋署表示，为打撃滥用公屋，例如是租户丢空单位、让非认可人士占用单位、分租单位，或在单位内进行不法活动等行为。房署会采取恒常的屋邨管理措施，并辅以屋邨职员每两年一次的家访，以核实单位是否用得其所。

网民提醒小心骗徒 晚上家访不合理？

帖文引起网民热议，对于楼主一年内遇到两次家访，明显与房署的「每两年一次」规定有别，有人认为楼主「被重点盯中」、「系唔系得罪人俾人玩」、「你最好打去办事处问下有冇咁嘅事，有人博大雾你就惨」。有网民则认为访问者身份可疑，惟有住户解释指，「家访应为特别调查人员，有个案会于半夜、假期、黑雨、台风日子上门！」也有人认为于晚间进行家访属合理，「朝早个个返晒工见唔到人就惨」。

房署简化家访调查系统 1招分辨房署职员身份

根据房屋署的官方资料，进行例行家访是管理公屋的恒常机制之一。为确保房屋资源得以妥善运用及合理分配，房署自2008年起已引进一项简化的家访调查系统，授权职员根据《房屋条例》第22条的规定进行例行家访，以打击滥用公屋的行为。在家访期间，职员会使用行动装置，并要求住户出示身份证明文件以核对户籍资料。若住户的家庭状况有所变更（如结婚、迁出等），应即场通知职员。

文：TF

资料及图片来源：公屋讨论区-香港Facebook群组房屋署、星岛图片库

延伸阅读：港人轮候公屋 首派屯门旧屋邨 高层山景3人单位决绝唔要 网民列3原因指「走宝」

 

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