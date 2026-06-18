湾仔京东MALL开幕即排长龙！佘诗曼亲临撑场 3万呎巨舖主打「土豪式」买电器 家电半价起+Apple手机全场9折

湾仔京东MALL开幕｜受全城瞩目的香港首间「京东MALL」实体门市，已于今日（6月18日）在湾仔正式开业。这间面积达3万平方呎的大型旗舰店，于首日营业特别邀请了知名艺人佘诗曼出席庆典，更推出家电低至半价、Apple手机全场9折等的开张限定折扣，以及可以随时坐下休息的周边配套，为本港消费者带来前所未有的「土豪式买电器享受」。

湾仔京东MALL今日开幕！佘诗曼亲临撑场 开幕Apple手机全场9折

京东MALL 3万呎旗舰店 破格「先试后买」体验

经过连日来的倒数预热，大型实体家电店——湾仔京东MALL今日正式开幕。为了庆祝这个具里程碑意义的时刻，官方特别邀请了人气女星佘诗曼亲临现场参与盛大的开幕仪式，气氛相当热闹。

全新旗舰店占地达3万平方呎，汇聚了众多国际与内地知名科技品牌的3C电子产品、家庭电器及生活家品，规模于全港专门电器零售业中数一数二。该店更颠覆了以往一般的网购模式，主打「先体验、后下单」的购物概念，顾客可亲自于店内测试产品的实际功能及触感，其后再决定于门市直接购买抑或透过网上落单。

8大主题专区 「土豪式」买电器享受

从店舖导览图可见，店内突破常规零售布局，精心划分为A至H区等多个主题专区，如生活电器、家庭及厨房电器、电视及音响、电脑及数码智能产品等，并设有香港限定展区，将拥有百年历史的香港标志性「叮叮车」元素完美融入现代科技场景，供顾客在选购心仪商品时拍照留念。

早前报道：直击湾仔京东MALL香港首店！3万呎旗舰店6.18开幕 必睇9大亮点 全店免费试用再买 新张优惠送平板/电饭煲

京东MALL 5大分区介绍：

为提升顾客的整体服务体验，京东MALL更推出了一系列免费福利。凡到访门市的顾客，均可享有免费手机贴膜服，并能够于咖啡区享用即磨咖啡，亦可随时前往配备舒适梳化的休息区稍作歇息。与此同时，各个体验区均全面开放予大众使用，顾客可以免费在电竞区畅玩游戏，或于按摩椅专区试坐最新型号的按摩产品。

1. 热血电竞区（S-6/S-7）

此区域专为电子竞技设置，展示了多款高阶电玩装备，当中包括专业级电竞椅及高刷新率显示器。参观者可于现场实际操作相关设备，并进行游戏体验。

2. 精致咖啡区（A-6/A-7）

本区以现代生活空间为设计概念。参观者可以在现场品鉴咖啡的同时，参观并挑选各类型具设计感的现代化家庭电器。

3. 按摩椅体验区（S-1/S-2）

为提供休息空间，此区域展出了最新型号的智能按摩椅。参观者可于现场亲自试用，体验设备提供的全身放松及舒缓功能。

4. 私人投影体验区（S-5）

本区专注于呈现家庭影院的视听效果。参观者可在此亲身观赏大型投影萤幕所带来的视觉体验，以及配套的专业音响设备。

5. 特色叮叮车区（摊位 S-3）

此为具有香港本地特色的专题区域，设计上将百年传统电车的历史元素与现代科技技术相结合，是会场内的主要视觉焦点及摄影热点。

开幕优惠Apple手机全场9折 过百件家电半价起

为配合正式开幕，由即日起至6月21日，京东MALL推出了一系列重磅开幕优惠。当中最瞩目的，绝对是全场Apple手机均以9折的超震撼折扣发售。此外，场内更精选了过百款商品，以低至半价发售。为确保顾客买得安心，京东更推出「买贵双倍赔」的价格保障承诺，若顾客发现指定商品买贵，官方将提供双倍差价的补偿。

同时，为庆祝「京东MALL」香港首店盛大开幕，官方于6月18日至6月21日期间更推出限时四天的门市专享好礼：

扫码即领满减券： 「家电产品满减」：消费满 $2,000 即可减 $200 「通讯数码满减」：消费满 $2,000 即可减 $100

家电品类满额送礼： 单件买满 $2,999 送「循环扇」 单件买满 $5,999 送「电饭煲」 单件买满 $9,999 更免费送出「小米平板」

手机及电脑满额送礼： 手机单件买满 $3,000 或以上送「外置充电器」 笔记本电脑单件买满 $4,000 或以上送「电脑支架」 (指定型号除外)



如何以公共交通前往湾仔京东MALL?

对于计划前往京东MALL湾仔分店的消费者，《星岛头条》以下整理了两条最便捷的港铁步行路线建议，方便顾客快速掌握行程并抵达目的地。

两大建议步行路线：

经由港铁会展站出发： 从会展站的A3出口离开后，可直接行经相连的行人天桥。此路线为目前最快速的选择，步行时间仅需约3分钟即可直达门市。

经由港铁湾仔站出发： 访客亦可选择由湾仔站的A5出口离开，随后沿著接驳的行人天桥步行前往，全程预计需时约10分钟便能抵达商场。

京东MALL湾仔分店路线图

京东MALL（香港湾仔店）

地址：湾仔港湾道28号湾景汇2楼全层

营业时间：10:30am - 8:30pm

资料来源：香港京东Mall