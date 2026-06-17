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香港机场快线限时618优惠！单程车票低至$8 指定车站出发再送L'Occitane护肤套装

生活百科
更新时间：18:21 2026-06-17 HKT
发布时间：18:21 2026-06-17 HKT

香港机场快线向来是连接市区与香港国际机场最快捷、最可靠的交通工具之一。为迎接年中购物盛事618，香港机场快线现正推出限定优惠，当中最瞩目的绝对是低至$8的单程车票，折扣力度前所未见，绝对是近期出国旅游人士的必抢之选！

618优惠！香港机场快线 $8香港站单程票限量开抢

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无论是从青衣、九龙还是香港站出发，乘客都能在舒适宽敞的车厢内享受平稳的旅程，轻松避开路面交通挤塞，确保准时抵达机场办理登机手续。是次推出618年中大促优惠，大家可以优惠价$8，入手香港机场快线香港站出发之单程票，对比原价$120，折扣力度超越一折！

指定站出发再送L'Occitane护肤体验套装

此外，购买其他指定站点的单程或来回车票，更可获赠价值$109的法国著名个人护理品牌「L'Occitane 杏仁体验套装」。L'Occitane的杏仁系列一直以其深层滋润功效及独特迷人的香气闻名，套装内包含了沐浴油、紧实美肤油及紧肤乳，份量轻巧，非常适合带上飞机或于旅程中使用，为旅客的肌肤提供全天候的呵护。

香港机场快线乘车优惠详情及各站票价(>>按此预订<<)

为了让消费者更清晰了解各项票价及推广内容，以下整理了是次618年中大促的机场快线优惠详情、适用期限及各站点的车票优惠价目。旅客购票后只需凭手机扫描QR Code即可直接通过闸机，无需繁琐的实体换票程序，省时又方便。

  • 开抢日期及时间：
  • 优惠期（预订期）： 2026年6月18日10:00至6月26日23:59
  • 车票使用日期： 2026年6月18日 至 8月20日
  • 凭证使用方式： 扫描QR Code直接通过闸机，无需换票
  • L'Occitane套装换领详情： 换领有效期至2026年6月30日，须在指定L'Occitane门市换领（套装价值$109）。包含：杏仁沐浴油6ml（3只）、杏仁紧实美肤油4ml（3只）、杏仁紧肤乳6ml（3只）及一张满$500减$50礼券。

各站点车票优惠价目：

  • 香港站单程票（限量快闪）： 优惠价$8/张（原价$120 / 张）
  • 青衣站单程票： 优惠价 $54/张（原价$73 ＋ 加送L'Occitane杏仁体验套装）
  • 青衣站来回票： 优惠价 $96/来回，平均$48 / 程（原价 $130 / 来回 ＋ 加送L'Occitane杏仁体验套装）
  • 九龙站单程票： 优惠价 $78/张（原价$105 ＋ 加送L'Occitane杏仁体验套装）
  • 九龙站来回票： 优惠价 $144/来回，平均$72 / 程（原价 $195 / 来回 ＋ 加送L'Occitane杏仁体验套装）
  • 香港站单程票： 优惠价 $88/张（原价$120 ＋ 加送L'Occitane杏仁体验套装）
  • 香港站来回票： 优惠价 $159/来回，平均$79.5 / 程（原价 $215 / 来回 ＋ 加送L'Occitane杏仁体验套装）

延伸阅读：Mr. Steak自助餐买一送一！$137/位起任食环球海鲜/生蚝/和牛

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