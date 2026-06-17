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康文署笋工推介｜兼职球场助理时薪达$72 中五学历即可申请 负责查飞/带位/活动前后准备

生活百科
更新时间：17:00 2026-06-17 HKT
发布时间：17:00 2026-06-17 HKT

康乐及文化事务署（康文署）近日为香港大球场公开招聘兼职「球场助理」，主要负责解答查询、查飞带位及人群控制等工作，时薪定为$72。这份兼职职位的入职门槛相对亲民，仅需中五学历即可申请，受聘者不但能亲身感受大型体育赛事或娱乐活动的现场气氛，更为有意投身顾客服务及场地管理行业的人士，提供了一个累积实战经验的绝佳就业机会。

时薪达$72！康文署招聘兼职球场助理 中五学历即可申请

时薪达$72！康文署招聘兼职球场助理 中五学历即可申请
时薪达$72！康文署招聘兼职球场助理 中五学历即可申请

康文署球场助理 负责查飞/带位/活动前后准备

根据康文署公布的招聘详情，兼职「球场助理」的职位主要派驻于香港大球场的户外范围工作，但若因运作需要，受聘者亦会被安排至旺角大球场或扫杆埔运动场执行职务。球场助理的工作范畴多元，前线工作包括解答查询、提供带位及顾客服务；同时亦需协助于活动前后进行场地配套设施的临时设置和准备工作。此外，助理要协助执行保安、人群控制，以及维持体育场规例。

署方在招聘帖文中特别备注，受聘者工作环境多变，或须于户外范围、受恶劣天气或音响效果影响的环境下工作；同时体能亦有一定要求，执行职务时或须上落陡斜梯级、长时间站立或步行巡逻。

中五学历即可申请 具备急救证书获优先考虑

在申请资格方面，这份非公务员合约职位的入职门槛相对亲民，申请人须完成中五课程或具同等学历，具备最少一年的兼职工作经验，并能操良好广东话、英语和普通话。若具有带位、保安、顾客服务工作或协助筹办康乐活动经验，或持有有效急救证书者，可获优先考虑。

受聘者将按非公务员合约条款受聘24个月。值得注意的是，当值时间需配合节目安排，受聘者须于节目前、当日及节目后执行职务，并须接受不定时及轮班工作安排，当中包括星期六、日及公众假期。

球场助理（香港大球场兼职职位）申请手续与详情

  • 截止申请日期：2026年6月25日

  • 递交申请方法：必须透过公务员事务局网站上的G.F. 340系统作网上申请。

  • 不受理情况：资料不全、逾期递交，或以亲身、邮寄、传真及电邮方式递交的申请书，均不予考虑。

  • 补交证明文件：

    • 必须于截止日期（2026年6月25日）或之前，将所有学历及工作证明文件副本电邮至：[email protected]

    • 注意：文件副本的每一页均须注明「申请职位」及「网上申请编号」。

面试安排

  • 通知时间：合资格者通常于截止申请后4至8星期内接获书面面试通知。

  • 暂定面试日期：2026年7月下旬至8月中旬

  • 面试地点：香港大球场

  • 出席要求：必须按通知信列明的时间出席，缺席者作落选论。

  • 恶劣天气安排：

    • 如面试当日早上 7 时正已发出 8 号或以上热带气旋警告信号及／或黑色暴雨警告，当天面试将会延期。

    • 署方会尽快通知新订的面试日期及安排。

查询方法

  • 地址：香港扫杆埔东院道55号香港大球场

  • 电话：2895 7926

资料来源：康乐及文化事务署

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