港人轮候公屋 首派屯门旧屋邨 高层山景3人单位决绝唔要 网民列3原因指「走宝」

香港公屋轮候时间漫长，获派心仪单位实属难得。近日，一名港人在社交平台上分享，获首派屯门蝴蝶邨的高层三人单位，惟事主视察后，决绝表明「唔要」，不过不少网民就认为事主错失良机，更有蝴蝶邨居民大赞邨内环境、配套。

港人公屋首派 获屯门蝴蝶邨 249呎高层单位嫌细拒要

近日有网民在社交平台「公屋讨论区 - 香港facebook群组」上分享个人轮候公屋的经历，讲述自己首次获派公屋单位的情况，并就此寻求网民意见。

最初，该名港人先在群组发文，询问网民：「第一派 蝴蝶村（邨）高层3人单位 好唔好」。随后，事主亲自前往视察单位，并附上单位内的影片向网民交代决定。

从事主拍摄的影片可见，单位状态为标准交楼的「清水房」，保留了传统的绿色大门，客饭厅呈长方形，间隔相当四正；露台位置是厨房、厕所、洗涤区，虽然采用旧式设计，但铺设了整齐的磁砖。

值得留意的是，单位附有宽敞的露台，室内采光十分充足，且外望无遮挡的开扬翠绿山景，环境清幽。尽管单位景观与间隔有其优点，但根据事主的描述，该单位实用面积较小，最终决定拒绝接受是次首派，并直言：「蝴蝶村三人单位 249呎 不要」。

列蝴蝶邨 3大优点指「走宝」 网民：留俾有需要的人

帖文一出，随即引发大量网民留言回响。虽然有少数人认同「三个人住系细啲嘅」，但绝大多数网民皆认为事主放弃该单位是「走宝」，并列出三大优点以表惋惜：

第一，租金低廉且社区配套完善。网民指出该单位「租金平，$800一个月」，而且周边设施齐全，「𠮶边食嘢，搭车都方便，邻近码头，蝴蝶沙滩，仲可以bbq」。

第二，单位间隔四正实用。不少人认为旧屋邨空间见使，形容「旧式公屋设计最实用」、「实用面积好用」，并指出「旧式公屋，间隔四正，而且旧式单位嚟讲呢个厕所都算大」。

第三，附有宽敞实用的露台。网民对于单位的户外空间表示欣赏，大赞「正㖞，个露台咁大」，更直言「有个骑楼晒衫已经赢哂」。

甚至有曾经居住在蝴蝶邨的居民分享过来人的经验，「我要左㖞，首派要添㖞。钟意到不得了」，认为该邨具备街市、超市及食肆，「好过好多新屋邨啦」。

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