年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼

不少港人退休后会选择申请公屋，希望为晚年觅得稳定安身的居所。近日，有年过60岁的退休夫妇在社交平台发文，称自2020年起开始申请长者2人公屋单位，轮候5年终收到房屋署的「合格信」，好奇「一派」大概需要等候多久，更列出2大原因希望被编配到东涌区的公屋。帖文引来大批网民热议，有人直言楼主「行运」，表示「依家都系派东涌新楼」，即看下文了解详情。

年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因点名望派东涌区

近日，有网民在Facebook群组「公屋讨论区」发文，指自己与伴侣现已退休，并于2020年满60岁时立即申请轮候长者2人公屋。楼主表示，当初「听人讲话长者好快申请到」，惟最后仍需轮候5年，最终在今年4月中旬收到房屋署的信件安排「见主任」，并于6月初正式收到「合格信」（即已达轮候配房阶段）！

眼见「上楼」在望，楼主兴奋之余亦感到焦急，「因为仲系挨紧贵租，想快啲上楼！」并向网民打听「第一派」大约需要等待多长时间，「想问一派大概要等几多个月？」最后楼主透露，最希望能够获派东涌区的公屋，「希望入东涌会快啲派到， 因不用再工作，而且去机场同港珠澳口岸方便啲。」

网民称「行运」：依家都系派东涌新楼

帖文引起网民热议，不少网民祝福楼主成功「上岸」，「你地行紧运，依家都系派东涌新楼」、「东涌适合退休」、「应该好快因晋东派紧。」也有网民回答楼主疑问，「我等咗一个月首派，三个月完成三派！」、「唔会好耐啦，我1月中收合格信，2月头已经收到第一派通知」、「大约个半月上下。」

目前，符合长者申请人的优先配屋计划包括有「高龄单身人士优先配屋计划」、「共享颐年优先配屋计划 」及「天伦乐优先配屋计划」。

高龄单身人士优先配屋计划：专为58岁或以上单身人士而设，申请者在获配单位时必须年满60岁。

共享颐年优先配屋计划：供两位或以上年满58岁长者（亲属或非亲属皆可）组成小组共同申请，配房时所有成员须年满60岁，通常比一般家庭更快获得处理。

天伦乐优先配屋计划：合资格的核心家庭申请时包括至少一名年满60岁的长者，便可获优先编配公屋单位。申请人可选择与长者同住于同一单位，或分别入住两个就近的单位。

图片及资料来源：Facebook@公屋讨论区、房屋署

文：Y