豪花$480元朗飞的将军澳买餸？前AV女优浜崎真绪大赞连锁冻肉店抵买 神回复揭港日物价差异 !

在物价高昂的香港，跨区买餸，入手平价食材是不少精打细算的主妇日常。近日，已移居香港的前日本AV女优浜崎真绪，在Threads上分享自己在雨天特意花费$480，乘搭85折的士，来回元朗、将军澳购买食材，并大赞将军澳物价便宜。她与网民的互动更揭示了港日两地物价不同认知，引起不少有趣讨论。

前AV女优浜崎真绪花$480的士钱 元朗远征将军澳只为这家冻肉店？

浜崎真绪自引退后，近年转型为打碟DJ，并将事业重心转移至香港。年初，更正式获发香港身分证，宣布定居元朗。近日她在Threads 个人专页上分享了个人在港买菜的经历。在帖文中，她写道，当天天气欠佳，为前往将军澳选购心仪食材，不惜花费480元，乘座85折的士来回两区。她在帖文中形容：「今天天气不太好，一直下雨，元朗去到将军澳买菜，可想而知。这里有多便宜」。

她又上传了一张在将军澳区港铁宝林站拍摄的照片，图中她手持一个巨型购物袋，袋上印有冻肉店「营养丰」的字样。据了解，「营养丰」是一间起家自元朗冻肉专门店，开业至今已16年，以严选各国食材闻名，主打即食急冻食材、欧美冰鲜水产及日本和牛、黑豚肉等高级食材，并标榜自设工场处理食材。

将军澳「买餸平」? 街坊：难以认同

不过，帖文亦引来不少网民对她选择跨区购物的疑惑，部分街坊对于将军澳被标签为「买餸平」表示震惊，难以认同；亦有网民认为「买餸嚟讲元朗荃湾应该已经系全香港数一数二平，唔洗去到将军澳咁远」。

不过，亦有网民客观分析指出，若以购买贵价外国食材计算，「将军澳的确有机会平过元朗。」也有网民指出元朗大桥街市已有同一品牌冻肉店时，浜崎则强调：「将军澳那家利(厉)害很多呢」。在回复中她又特别晒出战利品——一盒日本贵价鸡蛋「兰王」，她指元朗买要$50，将军澳才$34

港日物价差异才是关键？

当被网民问及高昂的车程成本会否得不偿失时，她更抛出神回复：「这是体验。不能算在成本」，并解释道：「香港taxi比日本很便宜」。与此同时，她亦对本港的食材价格感叹：「香港的普通肉比日本A5贵」，几句简短的回应，展现了她眼中的港日物价差异。

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