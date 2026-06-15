尖沙咀火锅店午市$98海鲜蒸饭「缩水」？网民轰宣传片取巧「冇谂过现实争咁远」 店方拍片道歉+承诺补偿

本地饮食业近年备受考验，面对激烈竞争，大小餐厅都需以创意及抵食价吸引客人光顾。尖沙咀海鲜火锅「妹姐潮锅鲜」早前推出午市$98海鲜蒸笼车仔饭，由宣传片可见，蒸饭上铺满龙虾、鲍鱼等海鲜，卖相丰富，更标榜「新鲜现场即蒸」。不过，有网民前往餐厅时却发现实际情况与广告片大有不同，怒轰店方宣传取巧：「冇谂过现实争咁远」，引来网民热议。店方随后就此投诉拍片道歉，以及承诺补偿：「呢个系我妹姐嘅承诺及诚意」。

尖沙咀火锅店午市$98海鲜蒸饭「缩水」？

尖沙咀海鲜火锅店「妹姐潮锅鲜」早前推出午市$98海鲜蒸笼车仔饭，老板娘妹姐更在宣传短片中以「98蚊喺尖沙咀食龙虾」作招徕，客人可从龙虾、开边虾、龙趸片、带子、鲍鱼、蚬或花甲、豉汁仓鱼、鲜吊桶、马友鱼、鲜肥牛等逾10款食材中，任选3款作蒸饭材料，同时加送饮品。

从宣传片可见，蒸饭上铺满龙虾、鲍鱼、开边虾等海鲜，卖相丰富，同时标榜「新鲜现场即蒸」。而在另一条宣传片中，妹姐提到推出这款午市海鲜蒸饭难免会「蚀钱」，但她希望尖沙咀区的客人能以相宜价钱享受到抵食午餐，「成日食两餸饭，好惨㗎嘛。」

网民轰宣传片取巧：「冇谂过现实争咁远」

不过，有食客慕名前往光顾后，却发现海鲜蒸饭实际卖相与份量与宣传片相距甚远，令他大为失望。从食客照片可见，蒸饭内零落放了半只龙虾、一条豉油蒸鱼及约4片龙趸片，「都知冇咁大只蛤乸随街跳，但冇谂过现实争咁远，所谓龙趸片，如果唔系𠮶度有蒜蓉，我应该呢一世唔会揾到」。

帖文引起网民热议，不少人认为餐厅宣传取巧并有落差，「片头话抵食，你条片show得出嚟，同你个出品完全两回事」、「𠮶日睇到呢个广告，心谂『有冇咁抵呀！』」、「广告就所有料都放晒上去，实物只可以拣三样」、「剔晒全部海鲜先有图中效果？咁就唔好话自己$98啦！」、「唔该唔好拎住一笼咁多款海鲜同人讲$98，结果$98只系拣3款！」。

店方拍片道歉+承诺补偿：呢一次事件真系好好嘅教训

面对一众网民的讨论与批评，妹姐为此拍片道歉，承认因宣传时未有标明份量引起误会，「今次呢个$98海鲜定食有少少误会，纯粹系我哋啲片冇讲清楚畀大家知」。妹姐表示早前网上宣传片内的份量为双人份量，包含6份海鲜在内 ，至于单人份量从10款食材中拣选3款，「之前冇标明白，令大家误会咗，呢一次事件真系好好嘅教训，之后嘅宣传，我哋都会拍真实嘅单人份量，双人份亦会标得清清楚楚，多谢各位闹醒我，我妹姐即刻改！」

为了补偿曾于6月10日至13日消费此定食套餐的客人，妹姐表示只要凭收费或支付记录，于6月20日之前再次光顾，「我会补偿返一份单人定食份量畀你哋，呢个系我妹姐嘅承诺及诚意。」

文:RY

资料及图片来源:Threads、ciupotfresh_tst