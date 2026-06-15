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搭港铁最怕遇「柱男柱女」？ 网民创1奇招击退「紧挨扶手人士」 乘客激赞：好实用！

生活百科
更新时间：15:41 2026-06-15 HKT
发布时间：15:41 2026-06-15 HKT

乘搭港铁时，人多挤逼想捉紧扶手避免跌倒，最怕就是遇上以身体紧挨扶手的乘客。近日，有网民在社交平台发文，分享1奇招去反击「柱男柱女」们，务求令他们「还扶手柱一个自由，给乘客们一个紧握嘅权利。」该方法迅速在网上爆红，更有网民拍片分享自己实测使用过程，最终成功击退「紧挨扶手人士」，即看下文了解详情！

搭港铁最怕遇「柱男柱女」？ 网民创1奇招击退「紧挨扶手人士」

近日，有Threads网民自制一段仿官方风格的警告广播，图案参考港铁标贴，并写有「请勿挨实扶手」，英文则是「Please do not Isaac the handrail」，其中「Isaac」意指广东话的「挨实」，而「紧挨扶手」的最高惩罚则是「犯众憎」（Maximim penalty Hated by everyone）。广播以广东话、普通话及英文三语提示，结尾更有港铁标志性车门关上的提示声「嘟嘟嘟嘟嘟……」

该网民表示，但凡在地铁车厢遇见任何「紧挨扶手人士」时，即可播放上述广播，务求让他们「还扶手柱一个自由，给乘客们一个紧握嘅权利。」并强调：「扶手系用嚟扶！唔系用嚟挨㗎！！！」

乘客激赞：好实用！

这段警告广播随即在网上引起热烈讨论，不少网民大赞实用，「依个劲正，谢谢你」、「好好用，要save低」、「呢个真系积好多功德」、「留俾自己用。」有网民更亲自实测播放警告广播，最终成功击退挨著扶手的乘客，「有啲料到㖞呢个，嘟嘟嘟嘟嘟嘟」、「好正，所有语言都系挨实Issac」、「好正！劲需要」、「最后个嘟嘟嘟嘟嘟，真系好卖力。」

此外，有网民许愿推出更多不同版本的警告广播，「我需要一条『车厢睇片请使用耳机，保持车厢宁静』多啲」、「唔该整多个请勿开speaker睇垃圾片得唔得」、「求整多个叫人唔好喺车厢大大声播片」、「想要播片、开声打机同剪指甲版本，楼主好人一生平安。」

图片及资料来源：Threads@cuttingservicelimited

文：Y

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