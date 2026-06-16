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港女住澳门酒店喜获免费升级总统套房！按摩床/跑步机/卡拉OK房乜都有 网民：直接留喺酒店玩

生活百科
更新时间：11:55 2026-06-16 HKT
发布时间：11:55 2026-06-16 HKT

旅客入住酒店时，有机会因预订房型数量不足而被获免费升级，不过被通知升级至「总统套房」亦可谓相当罕见。日前有港人在社交平台分享，早前入住澳门一间五星级酒店，岂料在登记时被告知「无晒房」，意外获升级入住总统套房，参观房间时更让事主不禁高呼「大开眼界」：「成世女第一次住总统套房」。不少网民亦分享各自的酒店房间的升级经历，不讳言：「唔落雨都要喺房玩啦。」详情即看下文！

港女游澳门入住五星级酒店 喜获免费升级总统套房

日前有港人于Threads发文，感叹「人生系咪开始行运」，原来她早前预订入住澳门康莱德酒店一晚，至晚上约10时登记入住，获职员告知「无晒房」，结果竟获升级入住总统套房，直言「成世女第一次住总统套房」！

根据事主上载的图片显示，总统套房装潢相当豪华，设施亦非常齐备，除了有8人饭桌、客厅及私人酒吧，浴室设有按摩池，还有私人跑步机、卡拉OK房、按摩床及按摩椅等设施，对此感叹：「真系大开眼界」。

根据澳门康莱德酒店官方网页显示，酒店设有2种总统套房，分别为「大床总统套房」及「双卧室总统套房」，惟两款房型都难以于网上预订，需透过酒店专线查询房价。

住总统套房机会难逢 网民：有咩比总统套房更难玩得返？

不少网民都为楼主免费升级入住总统套房感到高兴，直言此经历机会难逢，「唔落雨都要喺房玩啦。出面有咩比总统套房更难玩得番呀」、「浸下个缸、坐下按摩椅、食下（吓）佢free snacks（免费零食）用下佢个Dyson咁」。有不少人亦留言分享自己入住酒店被升级的体验，「年头去住永利澳门，又系无啦啦upgrade咗俾我，系我人生住酒店最大间房」、「个冲凉房好多野玩」、「我都试过！！仲要有铁塔景，又有免费饮品零食。」

文：TF

资料及图片来源：sm1020wo_@threads、澳门康莱德酒店

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