李居明-猫的叹世界智慧 九运宠物开火库玄机｜李居明大师会客室
发布时间：00:05 2026-06-15 HKT
上期公开了如何让家中的毛孩住得舒舒服服之风水秘密，收到读者极大回响，这确实是现代人既关心又很担心的问题。
最近，大家都听到一个好消息！全港有二千多间食肆申请放宽，让主子们可以带着狗只进入餐厅一起饮茶食饭。这也证实了我一直以来的玄学推算：火年火月到底是好还是不好？这个消息证实了应该是好！
为甚么？因为步入九运，九运行九紫离火，有火必旺，而猫狗，即寅和戌的密码，在玄学上正是代表「开火库」。 你想想，酒家食肆如果能批准让猫狗进去，牠们穿插其中可带旺夜市生意！这确实是宠物界和餐饮界的重大好消息。
猫毛的玄学演绎
我本身也是猫奴，非常明白个中奥秘。平时我回家换衣服，通常都会折好放在椅子上。但每天上班前，我都发现一件事，就是我的裤子上全部都是猫毛，因为牠最喜欢躺在我的裤子上，牠爱你的裤子，是代表甚么呢？
我请教养猫专家、我的拍档主持林寄韵，她说这是猫在宣泄主权、留下气味在你的衣物身上，不让其他动物接近你。但我的演绎更深一层，因为牠很疼我，想保护我，牠发现主人不够木，特别是今年火多又被金劈，我的腿部经常会痛，所以牠特别把毛粘在主人的裤子上，让我能够多沾些猫毛、补多些木！林寄韵表示非常同意，因为她家中的猫儿每晚也会睡在她心口。木生火，猫咪睡在心口，正好帮主人补火！
在猫的世界里，主人就是唯一。牠想保护主人，当你去旅行，牠会家中不安地腾来腾去，一边心想：「你走了出去，我没办法保护你了……」猫咪天天守在门口等你，正是因为牠对你太好了。这套毛孩风水密码送给大家，祝大家与毛孩都健康和顺！
猫有九命喻生命力
人类为何喜欢养猫？古代文人读书，书籍常被老鼠咬烂；农夫耕田，田鼠又会跑去田里咬烂青苗。你看这个「猫」字，是「豸」和「苗」字组成，是寓意守护青苗，抵御鼠患。这是古人赋予猫的最初使命。
猫之所以能赢得人类的偏爱，原因在于其极高的灵性。因为猫喜欢修行，如果你在念经修光明真言，那只猫通常也会陪着你一起念经。我曾在一九九〇年拍摄《大迷信》时，看到一只猫会念经，它的声音好像在念「南无阿弥陀佛」。甚至还能通过点头、摇头回应人们的提问，成为当时颇有名气的「赚钱猫」，其灵性之高，令人称奇。
猫即是「寅」，代表「寅、卯、辰」的东方密码，猫有「九命」的传说，并非真的有九条性命，而是隐喻猫的生命力极强，也让猫多了一层文化加持。此外，猫咪拥有一种人类没有的智慧，就是「叹世界」的智慧！作为猫奴的你，是不是也有同感呢？