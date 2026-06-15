李居明-猫的叹世界智慧 九运宠物开火库玄机｜李居明大师会客室

上期公开了如何让家中的毛孩住得舒舒服服之风水秘密，收到读者极大回响，这确实是现代人既关心又很担心的问题。

最近，大家都听到一个好消息！全港有二千多间食肆申请放宽，让主子们可以带着狗只进入餐厅一起饮茶食饭。这也证实了我一直以来的玄学推算：火年火月到底是好还是不好？这个消息证实了应该是好！

为甚么？因为步入九运，九运行九紫离火，有火必旺，而猫狗，即寅和戌的密码，在玄学上正是代表「开火库」。 你想想，酒家食肆如果能批准让猫狗进去，牠们穿插其中可带旺夜市生意！这确实是宠物界和餐饮界的重大好消息。

猫毛的玄学演绎

我本身也是猫奴，非常明白个中奥秘。平时我回家换衣服，通常都会折好放在椅子上。但每天上班前，我都发现一件事，就是我的裤子上全部都是猫毛，因为牠最喜欢躺在我的裤子上，牠爱你的裤子，是代表甚么呢？

我请教养猫专家、我的拍档主持林寄韵，她说这是猫在宣泄主权、留下气味在你的衣物身上，不让其他动物接近你。但我的演绎更深一层，因为牠很疼我，想保护我，牠发现主人不够木，特别是今年火多又被金劈，我的腿部经常会痛，所以牠特别把毛粘在主人的裤子上，让我能够多沾些猫毛、补多些木！林寄韵表示非常同意，因为她家中的猫儿每晚也会睡在她心口。木生火，猫咪睡在心口，正好帮主人补火！

在猫的世界里，主人就是唯一。牠想保护主人，当你去旅行，牠会家中不安地腾来腾去，一边心想：「你走了出去，我没办法保护你了……」猫咪天天守在门口等你，正是因为牠对你太好了。这套毛孩风水密码送给大家，祝大家与毛孩都健康和顺！

「新光当代戏剧节」《金玉观世音》首日演出座无虚席，吸引老中青三代欣赏，这项盛事为香港本土文化遗产的保育与创新发展注入新力量。

年轻一代红伶蓝天佑和郑雅琪三个半小时的唱做念打尽现粤剧艺术魅力。

九运行九紫离火，有火必旺，而猫狗，即寅和戌的密码，在玄学上正是代表「开火库」。

猫有九命喻生命力

人类为何喜欢养猫？古代文人读书，书籍常被老鼠咬烂；农夫耕田，田鼠又会跑去田里咬烂青苗。你看这个「猫」字，是「豸」和「苗」字组成，是寓意守护青苗，抵御鼠患。这是古人赋予猫的最初使命。

猫之所以能赢得人类的偏爱，原因在于其极高的灵性。因为猫喜欢修行，如果你在念经修光明真言，那只猫通常也会陪着你一起念经。我曾在一九九〇年拍摄《大迷信》时，看到一只猫会念经，它的声音好像在念「南无阿弥陀佛」。甚至还能通过点头、摇头回应人们的提问，成为当时颇有名气的「赚钱猫」，其灵性之高，令人称奇。

猫即是「寅」，代表「寅、卯、辰」的东方密码，猫有「九命」的传说，并非真的有九条性命，而是隐喻猫的生命力极强，也让猫多了一层文化加持。此外，猫咪拥有一种人类没有的智慧，就是「叹世界」的智慧！作为猫奴的你，是不是也有同感呢？