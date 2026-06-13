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京东Mall湾仔店开幕造势！「包站式」大红广告强袭金钟港铁站 网民审美标准掀两极热议

生活百科
更新时间：18:30 2026-06-13 HKT
发布时间：18:30 2026-06-13 HKT

每有大型商业品牌开业，其广告宣传往往成为大众焦点。近日，有内地网民途经金钟港铁站时，遇上为湾仔「京东MALL」开幕造势的「包站式」实体广告。事主对车站内高饱和度的红色设计感到强烈视觉冲击，形容为「一种被强行扒开眼睛的感觉」，该帖文随后在社交平台上亦引起不少内地网民的讨论。

京东MALL进驻香港   抢眼大红广告铺天盖地进占金钟站

「京东MALL」香港首间线下实体店即将进驻湾仔，并定于6月18日正式开幕。为隆重其事，店方近日于全港岛、九龙及新界多区投放大量红底白字的实体广告，覆盖港铁站、巴士车身、大厦外墙及大屏幕等。其中，客流量极大的金钟港铁站更出现了「包站式」的宣传，全站充斥着「京东」吉祥物卡通小狗 Joy ，以及「买贵双倍赔」、「爆款5折」等开业优惠口号。

广告呈现「内地式审美」网民：铺天盖地的高饱和宣传

在内地社交平台小红书上，有人对竟在香港遇到与国内类似的宣传手法感到相当惊讶。事主形容，这场发生在金钟港铁站的造势是「铺天盖地的高饱和宣传」。京东标志性的大红色充斥着整个车站空间，事主形容该颜色不仅「吸睛和刺眼」，更给人「一种被强行扒开眼睛的感觉」。

事主表示能够理解这种抢眼的设计，表示确实「达到了宣传京东mall香港店的传播目的」。在总结对事件的意见时，事主亦提出善意的建议，认为品牌在未来策划时「也需要结合一下劳动人民对于美育/审美的需求」，以进一步提升观感 。无论如何，事主最后仍祝愿该店面开业顺利。

震撼视觉引热议！网民：不失为一个抓眼球的方法

宣传无疑成功为「京东MALL」的开幕制造了庞大曝光率，其大胆且具震撼力的视觉设计引发网民热烈讨论。网民的意见普遍趋向理解与正面，不少人表示「感觉挺好的」、「我觉得挺正常的」；有网民指出这种风格在内地地铁是「常态」，认为这次使用的色调已经相对协调；也有人称赞设计虽然让人联想到「00年代报纸广告每周全版特价」，但无可否认其「信息很清晰」，确实是「一个抓眼球的方法」。 

资料来源：爱吃馒头兔＠小红书

延伸阅读：直击湾仔京东MALL香港首店！3万呎旗舰店6.18开幕 必睇9大亮点 全店免费试用再买
 
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