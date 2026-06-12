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岭大长者学苑招收会员！55岁或以上即日起免费登记 旁听本科课程免交功课考试

生活百科
更新时间：16:40 2026-06-12 HKT
发布时间：16:40 2026-06-12 HKT

岭南大学的岭大长者学苑现正展开年度新会员招募，为本地长者提供重返大学校园、实践终身学习的黄金机会！凡年满55岁的香港居民均可免费登记，体验多元化的大学本科课程，与年轻大学生共同学习，享受充实活力的退休生活。最新一期岭大长者学苑现正接受登记，即睇申请方法及课程详情！

岭大长者学苑｜旁听生计划 55岁或以上长者走入大学校园

岭南大学「岭大长者学苑」现正展开年度新会员招募。
岭南大学「岭大长者学苑」现正展开年度新会员招募。

岭大长者学苑开办的「乐龄乐学智多彩」旁听生课程，得到岭南大学教授的大力支持，特别释出部分本科课程名额供长者学员旁听。此计划旨在促进「长青共融」，让长者在吸收新知识的同时，也能与年轻一代交流人生智慧。

计划特色项目 具体内容说明
入课体验 以旁听生身分直接进入岭南大学课堂，与全日制本科生共同学习
课业要求 免除所有导修课、测验与考试，且无须提交任何功课，轻松无压力
出席回报 学员若在课程期间出席率达到 80% 或以上，将获颁发官方结业证书
资源共享 充分利用大学校园内各项先进设施与学术资源，全面融入校园生活

长者课程多元化 音乐/金融/心理学

学苑提供多元化且实用的学科，涵盖多个不同领域，满足不同学员的学习兴趣。在音乐与艺术领域，学员可以报读「西方古典音乐中的创造力」（Creativity in Western Classical Music），深入探索古典乐章背后的艺术巧思；亦能选修「日本流行音乐史：从演歌到Vocaloid」（A History of Japanese Popular Music: From Enka to Vocaloid），探讨大众音乐文化的时代演变与社会共鸣。

针对对社会与心理感兴趣的长者，课程开办了引导认识大脑与心智运作的「认知心理学导论」（Introduction to Cognitive Psychology），以及传授实用减压技巧的「日常生活压力管理」（Stress Management in Daily Life）。若想深入理解社会运作，则可以报读「正义与社会」（Justice and Society），从社会科学的视角探讨公平与正义的价值。

商业与金融范畴，学苑提供基础的「财务管理」（Financial Management）课程，帮助学员掌握财务规划与管理的相关知识。以上多元化的本科科目，均能让长者在毫无考试压力的愉快氛围下，开拓各类专业视野，活出精彩的第二人生。

年度招募！岭大长者学苑会员申请与报名方法

岭大长者学苑会员每年仅招募一次，本年度的招募活动已正式展开，合资格人士请把握时间于截止日前完成网上登记。

对象资格 持有香港身份证且年满 55 岁或以上之人士
登记费用 完全免费
招募期间 即日起至 2026年6月15日（星期一）
会籍期限 新登记之会员会籍有效期可一直延续至 2028年8月31日
录取流程 经网上递交申请后，学苑将统一处理，并于 2026年7月以电邮形式寄发确认通知
申请方法 填写岭大长者学苑网上申请表 >>按此<<

 

资料来源：岭大长者学苑课程

 

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