小红书网民评港人穿衣习惯「喜欢假装富家女」？网民贴1照片反驳：有钱人才穿得随意

中港两地的文化差异经常成为网民热议的话题，最近有内地网民在小红书发文，称有不少港人平常会穿平价连锁品牌的衣服，但手上却总是戴著名牌奢侈品，质疑「很多香港人喜欢假装自己是富家女」。这番言论随即引发两地网民热烈讨论，有港网民留言，指出楼主或对港人的收入及物价认知有偏差，也有人认为真正的富人无需借助奢侈品来证明身份，「有钱人反而穿得随意」。

小红书网民批港人穿衣习惯：「为甚么喜欢假装自己是富家女？」

有内地网民在小红书上发文，质疑不少香港人喜欢「假装自己是富家女」，（《爱回家》剧照）

有内地网民在小红书以「为甚么很多香港人喜欢假装自己是富家女」为题发文，称不少港人身上明明穿著连锁品牌UNIQLO的服饰，但戴著的却是奢侈品牌的手表、首饰，甚至是手袋，「明明穿的是优衣库，戴的却是大牌奢侈品……」认为此举是刻意营造高尚身分，假装是富人的虚荣表现。

帖文一出，随即引来大批两地网民留言讨论，其中不少人对楼主的逻辑表示不解。有网民一针见血指出，「穿高仿（山寨货）才叫假扮富家女」，也有人认为任何有人都拥有穿著自由，衣饰配搭纯属个人喜好，并非假装富人，「大牌奢侈品很多人也能买得起，想买就买，没有装富人的意思」、「就是想买什么就买什么啊，别人自己赚的钱管这么多」、「带大牌奢侈品没有代表要假装富家女」、「对我来说穿自己喜欢的，消费自由才是富裕吧」。

网民：有钱人才穿得随意

有网民形容「优衣库是生活，奢侈品是情绪价值」，两者并无冲突（非当事人，剧照）

与此同时，针对楼主的质疑，有网民纷纷留言为港人平反，有理性网民从经济角度分析，指出奢侈品在全球定价基本一致，但各地收入及平址薪酬却有落差，「香港普通人可能两万多一个月工资，大陆一个月四千六千」，因此对于香港普通打工仔而言，一万几千元的名牌手袋或首饰，可能「一个月薪水就可以买了」，自然不会觉得是高不可攀的东西。

有网民则认为真正的富人根本不需要靠全身名牌衣服来证明身家，，直言「有钱人才穿得随意」；又在香港评估一个人的财富，并非看其穿戴，而是「看拥有多少个住房单位」，笑言「穿得很普通逛街市的大妈，手握两个单位的大有人在」。

此外，有网民认为UNIQLO的衣服舒适方便，适合日常通勤，而购买名牌珠宝或手袋，则是为了取悦自己、获得满足感，形容「优衣库是生活，奢侈品是情绪价值」，更分享已故赌王何鸿燊四房太太梁安琪也曾在UNIQLO购物的报道及照片，证两者并无冲突，与是否假装富人无关。

来源：小红书

文：LW