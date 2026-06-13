罗湖口岸过关遇回乡证过期！原路折返比想像中麻烦？网民分享2大应对方法...

假日北上消遣本是乐事，但若抵达口岸才惊觉回乡证已经失效，难免会大失所望。一名港人昨日早上前往罗湖口岸办理出境手续时，因事前未有检查回乡证的有效期，导致最终花费了半天时间在香港境内乘车折返。尽管对此感到无奈，她事后亦总结了自身经历，并分享了两个应对的解决方案。

罗湖口岸过关惊觉回乡证过期 网民分享两大应对方案

事主昨日（12日）透过社交平台Threads上发文讲述经过。她表示，当日早上大约十时从将军澳搭乘港铁出发前往罗湖。完成香港段的出境手续后，才在内地口岸发现回乡证失效，她坦言自己不常前往内地而疏忽了此事，并形容这次经历让她认识了许多从前不知道的事物。

她指出在口岸才发现证件失效，旅客一般有两种处理方式。如果仍须于当天入境内地，可选择到口岸的中国旅行社申请一次性的临时通行证（俗称「临通」）。办理该证件的总收费为$570，而等候时间则取决于现场排队人数，事主当时了解到的轮候时间约为两小时。

原路折返香港手续繁复

最终，事主选择不申请临时通行证，并开始进行原路折返香港的程序。她提到，折返过程并不如想像般「可以就咁原路返回」。旅客必须先到特定的柜位排队，将证件交给工作人员进行通报，然后需逆向穿梭于大量顺向过关的人群中返回。

当退回到香港管制站一侧时，旅客需要接受行李搜查，并回答折返的具体理由。其后，工作人员会指示旅客在一个独立空间内等候，并由另一位人员重新核实退回的原因。在完成视像镜头的身份确认后，方能搭乘升降机返回东铁线月台乘车离开。事主最终在当天下午两时才回到将军澳。

资料来源：rachelman412＠Threads