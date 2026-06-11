旧商场怪现象？网民讶异炮台山细场云集平价单剪 1原因感慨：商场未来可能要靠呢啲

近年市面涌现各式各样的单剪店，吸引不少港人光顾，贪其「快手」之余，价钱亦比一般发型屋便宜。最近，有网民在社交平台发文分享，指日前途经一个位于炮台山的小型商场，发现场内云集多间平价单剪店，对此感到讶异，同时因1原因万分感慨：「商场未来可能要靠呢啲」。详情即看下文！

炮台山旧商场云集多间平价单剪店 网民有感而发：商场未来可能靠呢啲

近日，有网民于社交平台发文，表示早前到炮台山的七海商业中心商场理发，发现「呢个细细粒嘅商场」竟有至少7至8间单剪店，而且价钱非常相宜，「价钱平到笑得出，$38-$50就搞掂」，更笑言：「剪完头感觉自己即刻靓仔咗三成」。

面对旧商场充斥单剪店的现象，楼主亦有感而发，认为现时AI（人工智能）「越嚟越劲」，有取代人类文书工作之势，深感商场的未来「可能真系要靠呢啲」，唯有「一定要真人上手」的实体服务才能生存，「剪头发、修甲、按摩、食饭，始终仲系要靠人手同心机」。

单剪店泛滥致「内卷」 发型师月入数万风光不再

面对近年单剪店开到成行成市，有网民认为出现过度竞争，价钱才愈来愈便宜，「大埔区都开始有45蚊速剪，仲要有质素唔系求其剪」、「速剪不嬲$60~$40这个价位」，更有人表示深水埗区的单剪价钱更低，「深水埗，周围20（元）-25（元）-30（元）」。有人认为，港人热衷北上亦为业界带来影响，「而家大镬，啲人整头都返深圳」；有网民则表示，以前的发型师月入可达5至6万元，不胜唏嘘。

文：TF

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