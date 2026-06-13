千禧神作《跑Online》3大原因突翻红！死Server/网吧爆场 网民藉热潮上演「夫妻」相逢记 当年Stephy献唱主题曲

经典网络游戏往往承载著一代人的青春回忆。近日，大批香港网民于社交平台上掀起重玩千禧年代经典游戏《跑Online》的热潮，不仅令游戏伺服器一度瘫痪，更让无数玩家寻回童年回忆与失散多年的情缘。

千禧神作《跑Online》翻红！网民分析3大原因 藉热潮上演「夫妻」相逢记

万人上线致Server「死机」

据网民分析，这次《跑Online》再度爆红的原因，主要归功于官方在五月底推出了知名动漫《Keroro军曹》的联乘角色，配合Threads演算法的推波助澜，引发骨牌效应，让不少人都重玩这个千禧年代的经典游戏。此外，更有技术高超的网民破解了系统限制，成功让Apple电脑用户也能顺畅游玩，进一步大幅推高了整体上线人数。

这股突如其来的热潮令游戏录得逾万人同时在线，导致伺服器不胜负荷而出现「死机」情况。不仅线上热闹，线下网吧同样聚集大批玩家，有网民留意到「今日网吧7、8成人都系跑Online」，足见游戏受欢迎的程度。

登入旧帐号重温童年「黑历史」

许多旧玩家重新登入，翻看旧帐号时寻回了许多儿时的点滴，如游戏中与网友之间的交流，笑言「最近玩返发现好多黑历史笑到死，信箱好多狗血剧情，𠮶阵仲系小学」，犹如打开了时光机。更令人动容的是，这款游戏成为了牵红线的桥梁。有网民忆述，她透过游戏的农场功能结识了一班朋友，并与其中一人相恋，最终两人更结为夫妻。

另一位男网民则分享了一段跨越十年的重逢故事，表示十年前在游戏结识了一位女孩，后来因电话损坏而失联。受近日Threads热潮影响，对方重返游戏并在留言板留下讯息，两人终于重新联系上。他感叹道「原来呢十年，互相都仲挂住对方」，并感激「多谢所有带返heat跑online嘅香港人，系你哋令呢段缘份继续延续落去」。

经典竞速游戏 Stephy主题曲成标志

《跑Online》是一款由韩国RHAON Entertainment开发、SmileGate发行的经典多人线上竞速免费游戏。除了包含竞速、生存、接力赛等丰富模式外，游戏亦主打强大的交友互动功能、如寻找伴侣「结婚」、收养宠物或结拜师徒等多元玩法，在各地广受好评。当年更邀请艺人邓丽欣Stephy献唱的游戏主题曲《Fantasy Tale》，是陪伴无数玩家成长的经典回忆。

资料来源：Threads