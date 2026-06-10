深水埗材料店结业清货！专营手作饰物/五金配件 买满$200有半价 熟客不舍：好心酸

深水埗有多间专门售卖串珠、缝纫和其他DIY材料的小店，向来是一众手作达人及设计师「寻宝」的地方。不过，近年港人消费模式逐渐转向网络平台，为本地实体零售店带来不小的冲击，部分小店更面临结业的命运。近日，有港人分享深水埗再有材料店即将结业，现正举行清货减价，大赞老板娘为人友善，而且在小店购入的金属配件质素不俗，「实净过上网揾𠮶啲好多」。消息一出，有热爱手工艺的网民表示不舍，也有人直言看著区内熟悉的小店一间间消失，大叹「好心酸」。

深水埗再有材料店预告结业！即日起清货减价 买满$200即享半价

最近，有网民在社交平台发文，指位于深水埗的材料店「广耀时尚配饰公司」即将结束营业，除了大赞店主为人友善，「姨姨好好人的，有问必答，做生意又老实」，而且货品质量极佳，以金属配件为例，形容「实净过自己上网揾𠮶啲好多」，因此每隔一段时间就会「回购」。楼主补充，店方暂时未有确实的结业日期，「未咁快执，但会开始清货」，故现正举行买满$200即可享有半价优惠，呼吁有需要的朋友把握机会前往光顾。

网民无奈：「讲有咩用，大家都去淘宝」

小店结业消息一出，随即勾起不少手工艺爱好者的回忆，并分享店主姨姨过往的暖心举动。有网民大赞姨姨「超好人！！我上次问佢仲有冇白色帽仔，我见货架冇，佢特登行入去仓揾咗俾我！」；有热爱钩织的客人则表示，以往曾买过几次毛冷，当时老板娘非常有耐性「来来回回帮我上仓揾冷配色」；也。

有网民感叹读书时期到深水埗找材料，发现只有「广耀」有售他需要的饰物配料，「做fascinator（头饰）嘅料得佢有」，又感叹区内材料店愈来愈少，「眼见以前翻学、做野买过嘅铺一间间消失，有时真系好心up...」；也有钻研角色扮演的Cosplayer大叹可惜，「呢间好多羽毛同金属配件仔……执埋真系唔知去边买」。有人亦无奈表示「好心酸，呢排行亲深水埗啲铺头都话自己做唔住了」。

与此同时，有网民直言：「讲有咩用，大家都去淘宝，又话唔舍得人地结业」，认为实体店结业背后与港人的消费习惯转变息息相关，同时反映传统零售商店在电商时代下面临被淘汰的现实。

广耀时尚配饰公司

地址：深水埗长沙湾道241至249号8号舖 / 深水埗南昌街97号9-10号舖

查询电话：2304 3988 / 6036 6803

来源：Threads、广耀时尚配饰公司@Facebook

文：LW