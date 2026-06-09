浴室镜子经常起雾？装修师傅教做1步简单解决 亲解背后原因：「装修前问一问就搞掂」

每次洗完热水澡，浴室的镜子总是起雾，长久累积下来甚至会形成水垢，难免让人感到困扰。近日，有装修师傅在社交平台发文，教做1步简单解决镜面起雾问题，同时解释容易结雾的原因，即看下文了解详情！

浴室镜子经常起雾？装修师傅亲解背后原因

近日，有装修师傅在Threads发文，指最近收到客人苦呻，称已装修入伙约半年，惟每次洗澡后浴室镜子都会结满白雾，「要等五分钟先睇到样」。对此，师傅指出问题在于客人没有安装浴室「专用镜灯」。他进一步解释，由于洗澡时会产生大量水蒸气，而镜面缺乏空气对流，且温度较低，因此水蒸气会在镜子表面凝结。但如果有安装专用镜前灯，则可以确保镜面保持温暖，防止水气在上面凝结。师傅也提醒，下次装修前可主动查询，「大多数装修公司唔会主动提，但我一定会提醒。」

教做1步简单解决镜子起雾

师傅更建议1简单方法解决起雾问题，只要在洗澡前5分钟开启抽气扇，洗澡后让它继续多开十分钟，就能及时抽走浴室内的湿热水气，令镜面起雾的情况因而减少。师傅亦提醒，在安装抽气扇时，应该尽量安装在靠近镜子的位置，「千祈唔好摆去厕所最入厕所隔离，位装错，湿气排唔走，块镜永远起雾。」

图片及资料来源：Threads

文：Y