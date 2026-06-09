天文台天气警告信号乱入Threads！网民自制暴雨警告／热带气旋帐号 2废除信号都出场：被天文台炒鱿鱼

最近不少网民发现，Threads出现多个自称是天文台天气警告的帐号，包含暴雨、热带气旋、酷热天气、山泥倾泻以至海啸警告等，这些帐号不仅会紧贴天文台的最新消息同步发文，当中亦包括2已停用的信号，更会以第一身拟人化的口吻与网民互动，吸引大批网民关注与热烈讨论，即看下文了解详情！

天文台天气警告信号乱入Threads！网民自制暴雨警告/热带气旋帐号

香港在夏季经常面临极端天气，酷热、暴雨、水浸及超级台风愈来愈频繁，天文台则会根据各类恶劣天气的发展情况发出不同的警告信号，以提醒市民采取相应的预防措施。最近，由网民自制的「天文台天气警告信号」帐号在Threads上引起热议，除了最常见的暴雨、热带气旋及天气警告外，还有山泥倾泻警告、霜冻警告、海啸警告等。每当极端天气来袭，就是这些帐号的「开工」之时，它们会根据天文台的最新消息同步发文，例如昨晚黑色暴雨警告生效期间，相关的「黑色暴雨警告」帐号便随即发文称「准备返工」或「短暂开工」。

除此之外，它们还会与一众网民互动，例如网民会在「八号风球」的帐号下集气，留言「你识做就唔好星期六，日返工」、「系就快， 唔好等礼拜！！」、「1同3都是废，8号才是我最爱。」早前天气极端酷热，气温屡创新高，也有网民在「酷热天气警告」帐号下留言，「你点先肯走？ 开个价」、「你走啦，唔想搞大件事」、「依家一年见到你嘅次数越嚟越多，可唔可以叫返你同事出嚟。」

2废除信号都出场：被天文台炒鱿鱼

在众多天气警告信号的帐号当中，还有2个已经走入历史的「废除信号」，就是绿色暴雨警告信号以及「四号风球」（四号热带气旋警告），发文称「大家好，我系绿色暴雨警告信号，曾经系香港暴雨警告信号之一，1998年被香港天文台废除。如果见到我嘅话，表示你发紧梦。」

天文台曾于1992年短暂采用绿、黄、红、黑四级制的暴雨警告系统，其设计灵感源自交通灯，绿色暴雨警告信号意指「预料未来12小时内有显著雨量」，惟在1998年被废除。由于6年间从未向公众正式发布过，因此现今鲜为人知，不少网民也是看到帐号才惊觉香港曾出现绿色暴雨警告信号，「未见过你」、「竟然有样咁嘅嘢」、「我喺维基见过你」、「零零后表示：从来都冇见过你㖞」；也有网民笑言，「你对于俾天文台炒鱿鱼有咩表示？」、「炒咗你之后去咗边度捞？」

图片及资料来源：Threads@typhoon_signal_no.8

文：Y