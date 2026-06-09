港铁新德政！揾车卡唔驶再靠估 增设贴心标志显示车厢车门 乘客兴奋：终于唔驶伸个头出去睇

与朋友相约于港铁车厢内会合时，总会通知现正身处车厢，但有时在车厢根本无法得知自己于哪一卡、哪一扇车门，只能说出个大概。最近，有乘客于Threads上分享，发现港铁正着手解决乘客这个问题，增设贴心标志显示大家的所在车厢，令她相当兴奋：「终于唔驶伸个头出去睇」。

港铁新德政！揾车卡唔驶再靠估 增设贴心标志显示车厢车门

有时匆匆忙忙赶上港铁列车后，万一想知道正身处的车厢与车门位置时，大多只能等待下一站到车外查看。早前，甚至有网民于网上求助，表示每次登上港铁后，女朋友都会问他在哪一卡车，然而车厢内仅显示车厢编号，好奇「点可以喺车厢揾自己咩门？」。最近，有乘客发现港铁聆听到大家的需求，着手解决这多年以来的问题，开始于车厢内增设贴心标志，以显示乘客所身处的车厢与车门，令她感到兴奋：「终于唔驶伸个头出去睇自己喺第几卡」。

帖文引起网民关注，就连曾于网上求助的网民亦有回应，感谢港铁的安排：「多谢港铁回应我呢位小市民的声音」，也有网民好奇为合不选择于车厢内萤幕显示车厢与车门资讯，「第一下谂住几好，但点解唔落mon（萤幕）」、「本来可以加落个mon（萤幕）度嘅嘢」。有网友回应指出这种做法可能较为复杂，港铁不同路线所使用的列车规格有异，「而且又唔系架架车mon（萤幕）嘅位置都一样，每种车都要起个新template（模板）出嚟」，认为以贴纸表达简单易明，「实际用嘅人力时间又少好多，仲要唔使惊故障」。

「迷失港铁」搜寻器输入编号即知对应车卡

如果正乘搭的列车尚未贴上标示贴纸的话，大家可以使用网民曾推介的「迷失港铁」搜寻器，家只要输入「车厢编号」即可知悉自己身处的车厢位置。以车厢编号为「M314」为例，只要输入车厢编号，便可知道身处在屯马线车厢，如果是往屯门方向的话，对应车卡为「第3卡」，再输入车门编号「U2」，即可显示身处车厢为「3卡4门」。用家亦可按「调头」键，即可了解「M314」在屯马线往乌溪沙方向为第6卡。用家又可选择开启「幕门贴纸」，并以WhatsApp或Telegram将相关资讯分享。

与此同时，有熟悉铁路的网民留言解构港铁车厢编号的编成原理，以屯马线为例，该路线有两款车型，分别为「DPMHCMPD」或「DPMKCMPD」8卡车，情况「可能比较复杂」，而各卡都有其编号组成原理，D卡为驾驶室拖卡、P卡为集电弓动力卡、M卡为动力车卡、H卡及C卡为拖卡、K卡为动力车卡。以楼主的「M314」为例，则为第六卡，即是动力车卡。

文：RY

资料及图片来源：Threads