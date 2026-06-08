返工玩手机罚款$200？连锁米线店列3大守则 店长1情况「连坐」受罚 网民嘲：边个返工唔用手机？

现代人大多「手机不离身」，由日常社交到处理生活大小事，几乎随时随地都会用到手提电话。近日，有港人于连锁米线店等待外卖时，发现店内张贴一张有关员工于工作期间使用手机的守则，列明员工只限于工作交流时才可以使用手机，如有违规将被罚款$200，店长甚至在一情况下会被「连坐」受罚，不少网民认为规矩太过严格，又不禁嘲讽：「边个返工唔用手机？」

返工玩手机罚款$200？连锁米线店列3大守则 店长1情况「连坐」受罚

现今世代，单是一部手机已经可以处理生活所需，故此大多人日常生活都是难以与手机割舍，就连上班空闲时间亦会不时查看手机。最近，有港人于一间米线店等待外卖期间，留意到店内张贴一张有关员工于工作期间使用手机的守则，规定员工于工作期间只限工作交流时始能使用私人手提电话，强调「不得随时玩手机」，如急需使用手机要知会店长。

其次，如发现员工于工作时间内玩手机，每次被罚款$200，店长更需要以身作则，同时监管员工是否违规。如公司管理人员巡视或翻查闭路电视发现员工违规，同时店长并无处罚的话，店长每次须被罚款$100，告示最后更表明收取之罚款将作为职员膳食之用。楼主认为，此类守则大多只为作出阻吓功能，但他批评管理人员：「谂出嚟𠮶个都几XXX」。

网民嘲：边个返工唔用手机？

对于米线店舖限制员工于上班期间使用私人电话，有网民认为做法合理，「返工时唔比玩手机嬷好，尤其系餐厅楼面」、「如工作时间光明正大玩手机，可以想像举手举到麻痺，叫唔该叫到喉咙痛，啲侍应都系望住部机唔理啲客」。不过，大多网民批评以罚款作为处罚方式或有不当，「其实唔影响工作运作就得」、「有边个返工唔用手机？咁冇嘢做𠮶阵坐喺度发呆呀？」、「罚钱香港劳工法例得唔得㗎？」

《雇佣条例》列9种情况可扣薪

按1823网页显示，根据《雇佣条例》，雇主只可于下列9种情况下扣除雇员工资：

雇员缺勤：只能扣除实际缺勤期间的工资 雇员因疏忽或失职而损坏或遗失雇主的货品、设备或财产：每次只可按值扣除，但以不超过$300为限，在这些情况下扣除的工资总额，亦不得超过雇员该工资期工资的四分之一 雇主预支或多付给雇员的工资：可按数扣除，但不得超过雇员该工资期工资的四分之一 雇主供应给雇员的膳食及住宿费用：可按值扣除 雇主代雇员缴交的退休计划、公积金计划、离职金计划、医疗福利计划或储蓄计划的供款：必须由雇员以书面提出要求 雇主借给雇员的款项：必须获得雇员的书面同意 雇主根据任何法例的规定或获法例授权，可扣除雇员的工资 扣除已支付法定侍产假薪酬：如雇主在雇员提供所需文件前已支付法定侍产假薪酬给雇员，但雇员在放取首天侍产假后的三个月内或离职时仍未能提供相关证明文件，雇主有权将已发放的侍产假薪酬，从雇员的工资中扣除 雇主可根据法院发出的扣押入息令，从雇员的工资中扣除雇员尚未支付的赡养费

雇主须优先扣除(1)至(8)项后，才扣除第(9)项目。除非获劳工处处长书面批准，否则各项扣除的工资总额，不得超过雇员在该工资期所得工资的一半（因缺勤(1)及未付的赡养费(9)而扣除的工资除外）。如雇主非法扣除工资，可被检控，一经定罪，最高可被罚款$10万及监禁1年。

文:RY

资料及图片来源:Threads