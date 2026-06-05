实惠九龙湾店悄然结业！40年老品牌分店锐减逾半 原址将由「24/7 Fitness」接手

近年本港零售市道疲弱，不少历史悠久的本土品牌纷纷缩减门市规模。陪伴港人40载的「实惠」，于九龙湾淘大商场的分店近日亦悄然结业，令一众街坊深感惋惜。

实惠九龙湾店结业 原址获「24/7 FITNESS」接手

实惠位于淘大商场2期2楼的分店，近日被发现已结业。（网上图片）

在商场官网目录，该店资料已转为「已搬迁」。（网上图片）

该舖位迅速由连锁健身中心「24/7 Fitness」承租。（网上图片）

实惠位于淘大商场2期2楼的分店，近日被发现已悄然结业。在商场官网目录，该店资料已转为「已搬迁」。而随著实惠的结业，该舖位的动向亦迅速尘埃落定。该舖位由连锁健身中心「24/7 Fitness」承租，预计于今年10月正式投入服务。据「24/7 Fitness」官方预告，该店作为淘大商场旁利基大厦原址的延伸，两店将同步进行翻新与升级。届时新店将以双区域的全新配置亮相，总面积预估超过 30,000 呎，为区内居民提供更大、更完善的运动空间。

开业40年品牌仅剩14分店 全盛时期高达35间

2024年，实惠曾闹出「全线结业」疑云。（网上图片）

「实惠」自1986年创立，是主打平价家具与生活用品的家居连锁店。在2010年的全盛时期，「实惠」曾年开7间新店，分店总数高达35间，版图遍布港九新界。然而，随著零售环境转变、租金压力，以及近年北上消费潮与经济低迷等因素的多重夹击，门市数量正经历显著收缩。

近两年「实惠」频频传出的结业消息。在2024年8月，其经营多年的坚尼地城和北角分店相继结业。同年，官方专页更在深夜突发贴文表示「多谢各位多年支持」，且太子道西等多间分店的大门铁闸亦贴上「最后今天 多谢街坊支持」的告示，令不少市民一度误以为是全线结业。虽然事后证实仅为宣传招数，但仍引来大批市民及网民不满，留言质问道：「讲清楚唔该」、「玩嘢？小心玩出火㖞⋯⋯」，甚至直言：「玩咁大，因住假都变真执笠」。

据官网显示，其门市规模至今已较巅峰时期锐减超过五成，目前全港仅余14间分店，港岛只剩铜锣湾1间分店，九龙区分店则有4间，而新界区分店则有9间。