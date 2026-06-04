王维基公开寻宽频「街霸」传奇！中大尖子无惧日洒雨淋 月入$10万1原因辞职 网民：当年竟然唔留住佢？

HKTVMall创办人王维基于90年代凭其创立的电讯业务发迹，被称为是香港的商界传奇之一。近日，他在Threads发文寻找一位曾于香港宽频（HKBN）任职的街头推销员。他忆述，这名「街霸」员工与他出自同一中学，以及同为香港中文大学电子工程系毕业生，凭著不懈努力及无惧日洒雨淋地工作，每月平均收入超过$10万，在短短数年期更成功储起「第一桶金」，最后更因1原因离职，多年过去好奇该员工的近况，遂决定借助社交平台的力量寻人。帖文引起不少网民的好奇心，纷纷表示：「当年竟然唔留住佢？」详情即看下文！

王维基寻昔日宽频「街霸」前员工！中大尖子无惧日洒雨淋 日做14小时月入逾$10万

HKTV董事局副主席及行政总裁兼执行董事王维基日前于Threads发文，分享「真人真事的『寻人』故事」。王维基表示，在2008至2009年间掌管香港宽频（HKBN）期间，发现有一位「街霸」（即前线推销员）同事「竟然一个月揾十几万」，任职2年每月月入「冇十万都有八万」，因而引起他的好奇心，「攞咗佢个File嚟睇。」

王维基对于该名「街霸」同事的背景感到震惊，除了同为民生书院毕业生，更与王维基同样毕业于中文大学电子工程系，种种巧合令他对这名员工感到万分好奇，「我点可以唔亲身见吓呢个人呢？」

身为名牌大学毕业生，「点解会去做街霸？点解要日晒雨淋？做一个看似没有前途的工作？」至二人见面后，该名「街霸」同事向王维基解释，任职2年均选择在邻近香港中文大学的大学站摆档，熟识附近环境加上每日长时间工作，「日日做工作十三、四个钟头，由早上九点一路踩到夜晚十一、二点」，因而成就可观的收入。

惟该员工于两个月后离职，全因在过去近3年已成功「揾咗几百万」，「已经储够钱，可以去创业。」王维基表示，之后未有再跟该员工联络，因此特意发文呼吁，「如果『你』睇到，请PM我，好想知道你嘅近况。」

网民好奇：当年竟然唔留住佢？

不少网民对于王维基分享的故事感到好奇，有人认为「哩（呢）啲人材，你当年竟然唔留住佢」、「佢一定知在公司规则下可以点样最大化，劲人」；也有网民留言分享以往任职前线推销员的经历，「我第一份工，署（暑）期工就系做街霸」、「我都曾经同我仔讲，有机会值得去HKTV mall做吓暑期工/兼职」、「我都系第一批HKTV MALL街霸」。

文：TF

资料及图片来源：ricky_wong_hktv @Threads、星岛图片库