石硖尾老牌酒家优惠｜午市$9.9叹高质「烧中猪」烧肉+$19.8足料干炒牛河

自1998年起扎根石硖尾的「多彩皇宫酒楼」，凭借传统粤菜与手工点心，成为无数街坊心中的「老香港」经典集体记忆。踏入六月，酒楼特别推出重磅「三重赏」回馈顾客，其中午市只需超震撼价 $9.9，便能品尝到每日新鲜现烤、皮脆肉嫩的镇店「烧中猪」，极具吸引力！

石硖尾多彩皇宫午市$9.9带骨烧肉！ 明炉现烤烧中猪 肥瘦均匀肉味浓

在「多彩皇宫酒楼」温馨的怀旧氛围中，资深师傅荣哥以匠心烹调每道精致粤菜。此次午市主角「烧中猪」坚持每日在店内明炉现烤，每份仅 $9.9，

相比一般坊间选用大猪腩位制作的烧腩仔，烧中猪的制作工序极其考验火候。高温烤制后，中猪重量虽会缩减，却能完美锁住浓郁的肉汁与精华。香脆猪皮在口中咬下时「咔嚓」作响，连骨带肉的肥瘦均匀肉质更显层次，完全没有多余的油腻感，突显出正宗粤式烧味的独特魅力。

下午茶$19.8足料干炒牛河+晚市$1鲍汁冬菇花胶

除了午市烧猪，下午茶时段$19.8 / 碗（原价 $68）经典港式干炒牛河亦是极致美味，师傅以猛火快炒，确保河粉条条上色、镬气逼人，配上嫩滑牛肉与爽脆芽菜，口感丰富。

而晚市时段，凡五人或以上同行，更可以「$1」的震撼价，享用富含骨胶原的鲍汁冬菇扣花胶，搭配店内至尊烧鹅皇或清蒸金边老虎斑，绝对是家庭聚会的性价比之选。

多彩皇宫优惠详情：

地址：石硖尾南昌街美彩楼地下（港铁石硖尾站 A 出口步行约 5 分钟）

电话：27780278

推广期限：6 月份

优惠一. 午市 $9.9「烧中猪」： 享用时间：每日上午 11:30 至下午 14:00。 优惠详情：以超值价 $9.9 享用镇店之宝「烧中猪」一份（原价 $52）。 条款细则：两位起方可享有此优惠，每人限点一份。每日数量有限，售完即止。

优惠二. 下午茶 $19.8「干炒牛」： 享用时间：每日下午 14:00 至 16:00。 优惠详情：以特惠价 $19.8 享用「干炒牛河」一碗（原价 $68）。 条款细则：每人限点一份，数量有限，售完即止。

优惠三. 晚市$1「鲍汁冬菇扣花胶」： 享用时间：每日下午 17:30 起。 优惠详情：凡 5 位或以上同行惠顾，即可以 $1 震撼价享用「鲍汁冬菇扣花胶」一客。 条款细则：每人限点一客。



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