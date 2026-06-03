佐敦半新楼单位放租引热议！连800呎开扬大平台 过来人3点劝退：快乐唔会维持好耐！

在香港寸金尺土的环境下，人们都希望拥有一个「安乐窝」，如能配备私人户外空间更是不少人的梦想。近日，有地产代理在社交平台分享一个位于佐敦的租盘，虽然该单位的室内实用面积仅得230呎，但却连带一个800呎的巨型平台，更以「市区做农夫不是梦」作招徕。惟帖文随即引来大批网民及「过来人」劝退，更列出3大「中伏位」，直言「快乐唔会维持好耐！」

佐敦230呎开放式单位连800呎巨型平台 月租近$1.6万惹热议

有地产代理在社交平台公开一个位于佐敦的租盘，称位于区内一幢楼龄约16年的大厦，属于开放式间隔，实用面积只有约230呎，但其最大卖点是附设一个面积达800呎的巨型平台，近千呎空间每月租金为$15,800，表明「还价即成」，并以「喺市区做农夫不是梦」，希望吸引希望有独立户外空间的租客。

过来人列3大中伏位慨叹：快乐唔会维持好耐！

虽然巨型平台看似吸引，但帖文一出，随即惹来大批网民疯狂「泼冷水」，有网民表示以仅230呎的「纳米」单位而言，每月索价近15,800元实属偏高，「230呎正常住仲要$15800，真系贵」；也有不少担心位于中低层的平台会受到高空掷物滋扰，「5秒一枝烟头」、「烟头，隔夜饭，屎尿，避孕套......免费附送」、「扫垃圾扫到人都癫」，甚至形容是「空中飞人降落点」。

有曾租住同类单位的「过来人」留言，并列出3大中伏位，称租住这类单位随时花钱买难受：「信我，你嘅快乐唔会维持好耐！」其中包括网民提到的「高空掷物」问题，形容「烟头雀屎平台铺尘走唔甩，要同佢哋共存」；如果是爱清洁的住户，经常需要为平台进行清洁，「你会扫餐死抹餐死；如果你唔爱清洁，你会好过少少嘅」；以及有机会需要定期扫地，「附近冇大树就好啲，唔使keep住扫树叶」。

来源：Threads

文：LW