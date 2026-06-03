墙身发霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大后果：求大家唔好再用！

踏入夏季，天气炎热潮湿，容易导致家中墙身发霉，为了解决问题，不少人会利用漂白水去除霉菌，惟近日有本地油漆品牌在社交平台发文，提醒大家如以漂白水清洁墙身去霉，或有机会招致4大严重后果，霉菌甚至会随时「翻生」，直言：「求下（吓）大家唔好再用」。详情即看下文！

家居墙身发霉勿用漂白水！本地油漆品牌解构原因

面对香港春夏季的潮湿天气，家居墙身容易发霉，不少人会选用漂白水去除霉菌，惟最近本地油漆品牌「骆驼漆」于Threads发文，表示：「求下（吓）大家，唔好再用漂白水狂抹幅发霉墙喇。」帖文解释，如将已髹上油漆的墙身放大观察，会发现漆面上有「好多窿窿」，霉菌因而藏在其中，如使用漂白水抹墙身，虽然可以将表层霉菌抹走，惟亦有「黑点」会被漂白。

品牌提到，使用漂白水抹油漆墙身后，原本白色的墙身会因而变黄；如墙身本身为彩色的话，就会因此而「甩色」。另一方面，漂白水的气味会残留于屋内，因漂白水主要成份为氯酸钠（Sodium hypochlorite），对黏膜、皮肤及呼吸道具刺激性，遇热和光会分解，亦容易与其它物质产生化学反应，对健康造成影响。与此同时，由于漂白水往往只能将表层霉菌除去，意味著霉菌随时「会再翻发」，无法完全解决问题。

网民分享因1情况易令墙身发霉

对于品牌提出的问题及忠告，不少网民纷纷留言进一步提问，「请问浴室嘅霉点有冇得搞」、「睡房嘅天花板成日发霉，有卜泥，仲有轻微裂痕」，品牌亦有分享有效解决问题的相关产品。有网民则分享，「睡房内的墙壁，因与隔离房的冷气机出风口太接近，在温差情况下导致发霉」，提醒大家要多加注意。

文：TF

资料及图片来源：camelhongkong@Threads、星岛图片库、卫生署、K Kwong Facebook专页



