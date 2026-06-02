金管局收银车时间表2026｜6至8月各区最新安排！免费帮你将「神沙」兑换现金或增值八达通！

金管局收银车6至8月时间表｜日常去街市购物是否积累了大量硬币（俗称「神沙」），放在家中既重又占空间，出门购物时也不方便大量使用？香港金融管理局（金管局）安排「收银车」，于2026年6月至8月期间将继续走访港九新界各个社区，免费为大家处理硬币，全程不收取任何手续费，十分方便。

金管局收银车6至8月时间表｜无须打电话预约 专人协助增值八达通

金管局收银车6至8月时间表

市民若想兑换硬币，无须事先打电话登记或预约。大家只需留意收银车来到所属地区的日期和时间，直接前往指定地点排队轮候即可。上车后，当值职员会协助将硬币放入机器自动点算。点算完成后，可以选择将款项全数换成纸币现金，或者由职员协助直接增值至八达通及其他电子钱包（包括支付宝香港、WeChat Pay等）。若想共襄善举，亦可选择将款项投入车内的公益金捐款箱。

收银车每次限换10公斤 请确保硬币清洁

收银车接受现时所有面额的港元硬币（包括一角至十元）。为了让所有排队的街坊都能公平使用服务，每人每次的回收上限为10公斤。如果携带的硬币重量超过10公斤，需要稍微辛苦一点，在完成首10公斤的点算后，下车重新排队处理剩余的硬币。最后提醒大家，硬币必须保持清洁，若发现硬币已经生锈、发霉或沾有水分，将无法被接收，出门前请先作简单检查。

2026年6月至8月收银车服务时间表

服务时段：每日上午10时至晚上7时（注：以下资料整理自金管局公布文件，目前涵盖至8月16日）

日期 (2026年) 收银车 1 号 (地点及暂停日期) 收银车 2 号 (地点及暂停日期) 6月1日至6月7日 暂停服务

(周年验车及续牌) 暂停服务

(周年验车及续牌) 6月8日至6月14日 黄大仙区翠竹花园第六座

*(6月10日及13日暂停)* 元朗又新街38号 (至6月11日)

元朗水边围邨叠水楼 (6月12日起)

*(6月8日暂停)* 6月15日至6月21日 深水埗东沙岛街 (近东兰阁)

*(6月17日暂停)* 观塘油塘高翔苑高麟阁侧

*(6月18日暂停)* 6月22日至6月28日 旺角上海街 (至6月25日)

西洋菜南街 (6月26日起)

*(6月24日暂停)* 大埔安浩里八号花园侧 (至6月24日)

白石角科进路12号 (6月26日起)

*(6月25日暂停)* 6月29日至7月5日 屯门丰安街避车处

*(7月2日暂停)* 沙田香港科学园 (至7月2日)

显径邨显扬楼 (7月3日起)

*(7月1日暂停)* 7月6日至7月12日 铜锣湾百德新街

*(7月8日暂停)* 荃湾海滨花园海升阁 (至7月9日)

青龙头豪景花园 (7月10日起)

*(7月7日暂停)* 7月13日至7月19日 葵芳兴芳路

*(7月15日暂停)* 南区薄扶林华富(一)邨华安楼

*(7月16日暂停)* 7月20日至7月26日 天水围天恩邨恩穗楼 (至7月23日)

天逸邨逸江楼 (7月24日起)

*(7月22日暂停)* 将军澳怡明邨怡悦楼 (至7月22日)

坑口和明苑和晖阁 (7月24日起)

*(7月23日暂停)* 7月27日至8月2日 石塘咀皇后大道西 (至7月30日)

西环坚尼地城新海旁街 (7月31日起)

*(7月28日暂停；7月29日服务至中午12时)* 东涌裕泰苑A座 (至7月29日)

东涌富东邨 (7月31日起)

*(7月30日暂停)* 8月3日至8月9日 粉岭晖明路 (近于良发小学)

*(8月7日暂停；8月5日服务至中午12时)* 观塘顺天邨屋邨办事处侧空地

*(8月8日暂停)* 8月10日至8月16日 柴湾新厦街 (近乐轩台)

*(8月12日暂停)* 土瓜湾马头涌宋皇台道

*(8月13日暂停)*

时间表资料以金管局公布为准 (>>详情连结<<）

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