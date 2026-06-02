惠康超市一日限定大减价！全店无门槛88折 指定产品额外折上折

惠康超级市场货品齐全且价格亲民，一直深受香港消费者欢迎，是日常补给的首选。今个星期六（6月6日），惠康更推出限时一天快闪优惠，顾客只需消费满额，即可享全单88折优惠，以超值低价入手家庭日用品、零食及美酒等心水货品。

惠康超市一日限定88折 消费满额即享 折扣无上限

惠康超市一日限定88折 消费满额即享 折扣无上限

惠康6月6日88折 指定产品额外折上折

惠康将于6月6日（星期六）举办门市限定的快闪大减价活动。顾客在当天前往任何一间惠康门市购物，只要单一消费金额满$168，全单即可享有88折优惠，而且折扣不设上限，买得越多，节省得越多！无论是备受家庭主妇喜爱的优质食米、食油、新鲜蔬果，还是年轻人热爱的世界各地人气零食、罐装饮品及雪糕，都能以极具吸引力的惊喜折实价带回家中。

除了全店满额折扣外，惠康更为美酒爱好者准备了精致的折上折专属福利。在活动当天，顾客凡于门市购买全线红酒或白餐酒，只要单次购买满6支，除了能享受基本的全店满额优惠外，还可以额外再获得85折的超值折扣，大家都能趁著这次难得的一日限定机会，以超乎想像的实惠价格低价囤货。

惠康超级市场一日快闪优惠

优惠日期：2026年6月6日（星期六）

核心优惠内容： 门市全店88折：于门市单一消费满港币$168或以上即可享有，折扣金额不设上限。 红白餐酒额外85折：凡购买全线红/白餐酒满6支，即可额外再享85折（产品只限375毫升或以上，礼盒装、赠品及原箱除外）。

不适用范围：优惠不适用于店外展销场、任何储值或增值服务、购买礼券、婴幼儿奶粉、电话储值咭、胶袋收费及送货费用。

资料来源：惠康超级市场 Wellcome Supermarket

﻿