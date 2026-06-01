200呎公屋单位监生间3房！爆改后牺牲1重要空间 网民：准备用来做㓥房吗？

在香港这个寸金尺土的城市，市民的居住空间往往需要绞尽脑汁进行极限配置。近日，一间本地装修公司于社交平台上发布了一段影片，展示一个2至3人公屋纳米单位极限间出3间房的装修实况，可谓将空间利用到极致以容纳一家五口。

本地装修公司爆改200呎公屋单位 牺牲重要空间监生间3房

有本地装修公司在社交平台小红书上分享一段关于香港公屋装修的影片，展示了一个纳米单位挑战空间极限的改建案例，并附上了装修完成后的格局与内部设计。从影片中可见，大门一进去，单位即被分间成两边，中间仅留下一条狭窄的走廊。走廊左边设有嵌入式收纳柜及洗手间；右边则以两道趟门间出两个房间。

这两个房间的空间有限，只能勉强放下床架，几乎没有任何多余的活动空间。不过，设计上巧妙地利用了上床下柜以及床头柜的布局，以增添储物空间。走到走廊尽头，更利用两个房间后的剩余空间，硬生生再间出第三个长形的房间，极大化单位房间数量，并牺牲了客厅等传统公共区域。

网民惊讶：㓥房出租？

这个装修案例虽然展现了装修设计在狭小空间中的极限运用，但也引发了关于居住质素与空间实用性的热烈争议。不少网民对单位缺乏家庭聚会的公共空间表示可惜，留言指「冇厅… 冇温馨嘅感觉」，亦有人担忧基本生活需求如何解决，直问「喺边食饭？」。

此外，更有部分内地网民对香港狭小居住环境感到惊讶，并纷纷留言调侃该单位的改建目的，询问「他是准备用来做㓥房的吗？」、「㓥房出租？」。

资料来源：C诚材全屋订制＠小红书