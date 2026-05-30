李居明-梨园团结一心 展现戏曲艺术尊严｜李居明大师会客室

大锣大鼓，好戏连场，新光文化在西九重生！广大读者及戏迷都十分雀跃，早已买好飞。由6月6日起至10日，每日一场准时在「新光黄埔」看《粤剧灵》，6月9日至14日在西九欣赏《金玉观世音》、《蝶海情僧》及《粤剧特朗普5.0》。这不单是一场戏曲的盛宴，更是香港文化界的一件盛事。

高水准作品提升地位

只有不断演高水准的粤剧作品，提升粤剧的艺术境界，才能慢慢赢回观众的信心和欢喜。同时，团结粤剧界中人、打破门户之见，慢慢树立粤剧在文化界的一股强大实力，重建其专业的工业形象，令政府对粤剧界更尊重及支持，从而为同业争取更多的资助与资源，乃粤剧界同业人士必努力的方向。

我在2020庚子年监制及制作了粤剧纪录片《粤剧灵》，只为在逆境中为同业争取工作，将粤剧推向世界。转眼六载，时至今日丙午年，因缘际会此片徇众要求再度重映，冥冥中提醒我们，只要梨园上下团结一心，方能展现香港粤剧文化的艺术尊严。

《粤剧灵》开镜大合照，汪明荃当年以八和会馆主席身份亲临支持，以及龙贯天、罗家英、谢雪心、谭倩红、吴仟峰等大佬倌倾巢亮相开幕礼。

《粤剧灵》很多镜头在新光拍摄，令你怀念逝去的新光戏院。

倾巢出动展现艺术

当年在新光戏院举行的开镜仪式，正是一次梨园大团结的历史见证。汪明荃当年以八和会馆主席身份亲临支持，龙贯天、罗家英、谢雪心、谭倩红、吴仟峰等大佬倌倾巢亮相开幕礼。旭哥与家英哥更身穿全套戏服，带领逾五十位演员演出《六国大封相》，此外还有为拍摄演出的《八仙贺寿》、《天姬送子》、《祭白虎》等。本片很多电影资料掌故珍贵无比，令你追看，绝无闷场。几乎大半个粤剧界的红伶都参与此片拍摄，见证香港粤剧史上最珍贵的时刻。

怀念逝去的新光戏院

《粤剧灵》收录了许多真实的灵异与梨园秘闻。特别是我亲自讲述我与梨园的因缘。我诞生在鸡蛋街，又名永胜街，附近的四条街均是当时粤剧红伶「打卡」之地，可惜如今已淹没在城市建筑中。永吉街的陆羽茶居是诸多粤剧名伶的饮茶之地，一入街阵阵茶香扑面而来。永安街是花布街，很多花旦挑选布料经常光顾此地。最好吃的烧肉在「楚记」、得云茶楼的老婆饼、植记的水果，以及我童年时看粤剧的「中央戏院」，此地最著名是枪杀粤剧花旦事件…… 片中有粤剧红伶邓美玲将《再世红梅记》「慧娘从棺材走出」冲死唐涤生的真相还原，《蝶海情僧》「人鬼神三界」秘闻……台上台下不为人知的「粤剧灵」故事，全部用电影方式展示在观众的眼前。此片乃香港粤剧历史中难得的一次纪录。

我们将这些珍贵的粤剧艺术文化宝藏，延续至新光当代戏剧节。除了《蝶海情僧》与《金玉观世音》，更有紧贴时事的《粤剧特朗普5.0》。希望大家买飞入场支持，这不单是看一场戏怀念逝去的新光戏院，更是对香港粤剧文化艺术尊严的致敬！演期就在这几天，西九见！