内地女游港难忍湿热天！1类人出门「完全暴露」网民共鸣：终于懂冷气为何开这么大

酷热天气杀到，天文台昨日（27日）录得最高气温33.7℃，晚上亦超过30℃。一名内地女在社交平台发文，分享自己到香港旅游时，因难以适应高达90%以上的湿度及闷热天气，导致出门即狂飙汗，甚至令浏海造型崩坏，令她深感无奈，直呼对此「真没招了」。

内地女游港难忍湿热天！一踏出酒店便「酣畅淋漓大出汗」

该名内地女在小红书上大吐苦水，讲述自己在香港面对极端潮湿天气的苦况。她指出，香港几乎每天的湿度都在90%以上，虽然天气预报显示气温约在摄氏25至26度左右，但实际的体感温度却接近30度。这种极端闷热的天气使她一踏出酒店便会「酣畅淋漓大出汗」，更形容在这种高湿度的环境下，留有浏海的人会显得十分狼狈。

持续不断的出汗甚至让内地女怀疑自己是否出现了「气虚」等健康问题。为避免流汗后被室内强烈的冷气吹至著凉，她每天外出都必须携带一件卫衣保暖。她亦提及，曾向医生求诊，对方表示其体内「湿气不重」，令她对无法适应天气的现状感到更加束手无策。

内地网民：香港天气闷闷湿湿

相关帖文引起了不少网民的回响，许多外地旅客都表示难以适应香港独特气候。有网民形容香港的炎热是「闷闷湿湿」，并借此解释了为何香港室内的空调温度通常设定得特别低。此外，不少人分享了应对炎热天气的建议，例如出门放弃化妆、只涂抹防晒产品，以及携带小毛巾擦汗以取代纸巾。

另有留言指出，即使深圳与香港地理位置相近，但香港的闷热感似乎更为强烈，形容每次访港都会汗流浃背，犹如「掉进水沟被捞出来又再次掉进去一样」。对于事主经历的「浏海灾难」，不少网民深表同情，认为在梅雨季节高达80%至100%的湿度下，浏海确实难以维持原状；更有网民抱怨，在香港街头逗留半小时便会满面油光，脸部出汗与出油的情况比起头发问题更令人困扰。

资料来源：小红书