港人爱用匙羹食饭？港漂惊讶「小孩才用勺子」 网民3点解释：符合港人特色

中港两地存在文化差异，人们的生活习惯亦有所不同。最近，有一位于9年前来港定居的港漂分享初来港时的见闻，发现港人吃饭时惯用匙羹，对此感到惊讶，更向友人表示「我们那边小孩才用勺子」，而自己则认为用筷子比较熟练。有网民以3点解释港人用匙羹的习惯，更表示此符合港人一大性格特色，即睇下文。

港人爱用匙羹食饭？港漂惊讶「我们那边小孩才用勺子」

各个地方有不同的用餐习惯，如西方国家惯用刀叉，亚洲国家多用筷子，有时也会因应菜式选用最适合的餐具。一位9年前来港生活的港漂分享初来港时的见闻，表示到餐厅用餐时，发现不少港人都会用匙羹吃饭，就连侍应递上餐具时也会有匙羹。

惟楼主一向只用筷子用餐，有感：「我们那边用勺子吃饭的人都是小孩子，大人不可能用勺子」。直至最近，使用匙羹吃饭仍然令楼主感到「别扭」，形容「吃了半天都没吃到一点，后来我让服务员拿了个筷子来，三下两下都吃完了」。楼主的香港朋友曾向她解释港人用匙羹是因为注重效率，吃起来比筷子来得快，楼主对此惊讶：「吃那么快干甚么，我就喜欢冷着吃，慢慢吃」。

网民3点解释：符合港人特色

帖文引起网民热议，有网民认同使用匙羹用餐更具效率及干净，符合港人重视效率的个性，「吃香港碟头饭，用长柄勺子效率高」、「碟头饭多芡多汁，当然要用匙羹」、「用匙羹食会干净好多」。其次，有网友解释大多茶餐厅以圆碟盛载碟头饭，使用筷子不方便「扒饭」：「用盘子不好拿起来用筷子扒饭，用勺子方便快捷，香港『效率』体现在方方面面」、「只用筷子的话，但凡碗大一点都吃不干净，你不会是一粒粒的扒进嘴里吧」、「你说的是吃碟头饭的时候？在香港我爸妈一直教我们不应把碟子拿起来到嘴巴，觉得不礼貌」。第三，有网民表示香港人只有用碗时才使用筷子，「吃用碟装的饭时，才会用餐羹，如果用碗装的，都是用筷子」。

文:RY

资料及图片来源:小红书