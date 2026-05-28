本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别

THE ASH全线结业｜随著零售市场面对电商竞争愈演愈烈，再有本地品牌全线结业。经营长达22载的连锁服装品牌「THE ASH」近日公布，旗下的8间实体店舖将于今年6月起全面停止营业。创办人将这次的结业决定比喻作「毕业」，并向多年来光顾的消费者致以谢意。

连锁时装店「THE ASH」6月全线结业！专营潮流帽款 8间分店同步关门

「THE ASH」创办人于日前（5月26日）透过社交平台发布了一封标题为「给亲爱嘅香港朋友」的告别信，正式交代品牌的8间分店，即将在6月间全线结业，亦意味著这个拥有22年历史的品牌即将画上句号。

600呎楼上舖起家 22年间扩展至旺角琼华等多区商场

回顾品牌的发展历程，创办人表示他们于2003年在铜锣湾骆克道租下一个约600呎的旧楼单位，当时并未打算建立具规模的企业，心态上偏向尝试性质，「与其话创业，不如话玩玩吓，我哋冇商业计划，冇市场调查」，甚至连「THE ASH」这个名称也是在茶餐厅内构想出来的。惟经过多年的发展，业务规模逐渐扩大，由最初的楼上舖拓展至进驻旺角琼华中心及多个地区的购物商场。

在过去22年的经营过程中，品牌经历了金融海啸、疫情等多个挑战，创办人坦言「每一次低谷，都谂过不如算啦」，但每位顾客的支持都给予他们维持营运的动力。创办人认为这段历程「唔止系生意，系人生」，同时感谢有机会见证不少顾客由求学阶段步入成家立业的阶段。

全线帽子、T恤半价优惠告别

对于结业的决定，创办人总结指出这并非经营不善，而是象征著一个阶段的完成，准备迈向下一个里程碑，「因为唔系失败，唔系唔玩，而系玩完喇，够钟去下一个阶段」。为答谢大众的支持，「THE ASH」更决定推出全线5折优惠，作为预先庆祝无法达成的「50周年」。

熟客不舍：伴随著唔少香港人回忆

结业消息传出后，大批市民前往门市排队抢购及道别，相关帖文亦引来大量网民留言表达不舍。有光顾超过10年的熟客表示，日前经过坑口分店见到「半价排长龙」，特意留言向店方讲声「感激、珍重」。

不少网民亦回忆起儿时点滴，有留言提到以前经常专程乘搭港铁到铜锣湾分店买袋和锁匙扣，形容该店「伴随著唔少香港人回忆」。有顾客更表示，以前经常光顾旺角琼华及潮流特区分店，家中的帽子大多购自该处，大赞其买过的帽子「全部都好特别」，对于失去了一个「好钟意睇帽嘅地方」感到十分惋惜。

资料来源：The Ash