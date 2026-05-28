Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别

生活百科
更新时间：12:24 2026-05-28 HKT
发布时间：12:24 2026-05-28 HKT

THE ASH全线结业｜随著零售市场面对电商竞争愈演愈烈，再有本地品牌全线结业。经营长达22载的连锁服装品牌「THE ASH」近日公布，旗下的8间实体店舖将于今年6月起全面停止营业。创办人将这次的结业决定比喻作「毕业」，并向多年来光顾的消费者致以谢意。

连锁时装店「THE ASH」6月全线结业！专营潮流帽款 8间分店同步关门

「THE ASH」创办人于日前（5月26日）透过社交平台发布了一封标题为「给亲爱嘅香港朋友」的告别信，正式交代品牌的8间分店，即将在6月间全线结业，亦意味著这个拥有22年历史的品牌即将画上句号。

600呎楼上舖起家 22年间扩展至旺角琼华等多区商场

回顾品牌的发展历程，创办人表示他们于2003年在铜锣湾骆克道租下一个约600呎的旧楼单位，当时并未打算建立具规模的企业，心态上偏向尝试性质，「与其话创业，不如话玩玩吓，我哋冇商业计划，冇市场调查」，甚至连「THE ASH」这个名称也是在茶餐厅内构想出来的。惟经过多年的发展，业务规模逐渐扩大，由最初的楼上舖拓展至进驻旺角琼华中心及多个地区的购物商场。

在过去22年的经营过程中，品牌经历了金融海啸、疫情等多个挑战，创办人坦言「每一次低谷，都谂过不如算啦」，但每位顾客的支持都给予他们维持营运的动力。创办人认为这段历程「唔止系生意，系人生」，同时感谢有机会见证不少顾客由求学阶段步入成家立业的阶段。

全线帽子、T恤半价优惠告别

对于结业的决定，创办人总结指出这并非经营不善，而是象征著一个阶段的完成，准备迈向下一个里程碑，「因为唔系失败，唔系唔玩，而系玩完喇，够钟去下一个阶段」。为答谢大众的支持，「THE ASH」更决定推出全线5折优惠，作为预先庆祝无法达成的「50周年」。

熟客不舍：伴随著唔少香港人回忆

结业消息传出后，大批市民前往门市排队抢购及道别，相关帖文亦引来大量网民留言表达不舍。有光顾超过10年的熟客表示，日前经过坑口分店见到「半价排长龙」，特意留言向店方讲声「感激、珍重」。

不少网民亦回忆起儿时点滴，有留言提到以前经常专程乘搭港铁到铜锣湾分店买袋和锁匙扣，形容该店「伴随著唔少香港人回忆」。有顾客更表示，以前经常光顾旺角琼华及潮流特区分店，家中的帽子大多购自该处，大赞其买过的帽子「全部都好特别」，对于失去了一个「好钟意睇帽嘅地方」感到十分惋惜。

 

资料来源：The Ash

 

同场加映：佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
公务员加薪｜公务员薪酬趋势净指标出炉 高层加4.12% 中层加2.64% 低层加1.17%
政情
2小时前
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢行字？
饮食
18小时前
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
影视圈
15小时前
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
时事热话
2026-05-27 13:36 HKT
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
影视圈
4小时前
袁咏仪港姐冠军沦为无戏可拍 自爆因张兆辉得罪电视台高层 年轻霸道传闹王晶得罪成龙
袁咏仪港姐冠军沦为无戏可拍 自爆因张兆辉得罪电视台高层 年轻霸道传闹王晶得罪成龙
影视圈
14小时前
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
食用安全
6小时前
胡慧中偕女拍片「何志平」现身？ 200磅何嘉珍被赞五官似洪欣 童年惨遭霸凌匿厕所食饭
胡慧中偕女拍片「何志平」现身？ 200磅何嘉珍被赞五官似洪欣 童年惨遭霸凌匿厕所食饭
影视圈
18小时前
凯柏峰外貎。资料图片
珍惜生命｜将军澳男住客飞堕天井 当场气绝
突发
5小时前
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
影视圈
2026-05-27 10:00 HKT