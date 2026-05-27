iPhone一日狂耗50GB上网数据？用家无奈「点解无啦啦会咁」 网民猜测背后元凶：月头都濑过嘢

智能手机与日常生活息息相关，一旦流动数据突然耗尽，随时令人大失预算。近日，有iPhone用户在社交平台发文，称新一个月的手机上网月费计划在开始1天后，竟离奇耗尽50GB流动数据，向相关电讯公司查询时，获回复指「呢个问题通常都系用iPhone，帮我唔到」。事件引起网民热烈讨论，更有不少「苦主」现身分享相同经历，有网民拆解导致事件的两大「元凶」，提醒用家小心避免中招。

iPhone一日狂耗50GB上网数据？港人无奈「点解无啦啦会咁」

该名网民在社交平台发文，表示日前突然在数分钟内连续收到电讯商的短讯通知，指其上网月费计划的流动数据已经用尽。事主对此大感震惊，立刻开启电讯商的手机应用程式查阅，发现新一个月的月费计划「啱啱先开始咗一日」，竟离奇消耗整整50GB的数据容量。

事主随即致电相关电讯商的客户服务热线求助，惟当时职员仅表示「有呢个问题通常都系用iPhone」，并坦言无法提供协助。事主大感无奈，直言使用该电讯商及iPhone多年，不解为何会突然出现如此夸张的情况。

事主后来透露，电讯商致电回复他称检查系统后未见异常，但有见事主为多年长期客户，最终酌情「reset返50GB」予事主，事后亦急急「熄晒啲iCloud备份」以防万一。

苦主涌现呻「月头我都濑嘢」 网民猜测元凶是……

帖文发出后，不少同为iPhone用户的网民表示曾遇过同样事件，有网民表示「Omg我几个月之前exactly系你个case」，明明没有更改过任何手机设定，却突然被通知数据用尽。综合网民的实测与分析，这类数据异常流失的情况，或与iPhone的云端储存系列iCloud设定有关，有网民表示「月头我都濑嘢，就系衰咗喺个iCloud手上」，也有人称原本的数据计划有15GB内地数据，一般可用半个月，「之前有一日突然间冇晒」，后来发现「原来我开着咗个iCloud，佢用我啲数据帮我Backup」，建议关闭iCloud的自动备份模式。

事主后来透露，电讯商致电回复他称检查系统后未见异常，但有见事主为多年长期客户，最终酌情「reset返50GB」予事主，并同时「熄晒啲iCloud备份」，以防万一。

关闭iCloud自动备份模式步骤如下：

此外，有网民表示曾遇上同一问题，后来向电讯商求助，当时客服建议：「去手机设定set返唔好背景自动更新」，认为应用程式自动更新也是消耗数据的原因。熟悉手机操作的网民则建议事主，若要找出真正的「吸血鬼」，可以直接到iPhone的「设定」中点击「流动网络」，一目了然看到到底是哪个应用程式或系统服务耗用最多流动数据，从而对症下药。

关闭应用程式自动更新步验如下：

开启「设定」，然后点一下「App」。 点一下 App Store。 开启或关闭「App 更新项目」。

来源：Threads

文：LW