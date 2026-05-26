公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！

装修房屋往往需要花费一笔不菲的积蓄，有人就选择亲力亲为DIY装修，以最悭俭的价钱，带来意想不到的惊喜。近日一名公屋住户于社交平台上分享了其亲自操刀的装修经历，帖主仅凭 7万元的材料费，成功将一个近400呎的房署单位改造成舒适雅致的三房空间，其「化繁为简」的设计理念及精致的成品，获不少网民大赞「仲靓过私楼」！

385呎公屋单位自行装修 「穷就要自己做」

有网民在社交平台「公屋讨论区」上发文分享，指自己获派一个位置偏僻，但风景优美、面积约385呎的公屋单位，为了节省开支，决定不聘请专业团队，由自己一手一脚为新居进行装修工程。帖主形容自己的做法是「冇钱就要住公屋，穷就要自己做！」单位的整体设计理念主打「简单、简洁、简约、简陋」，帖主认为简单的布置能让人放松，明亮的色彩则令人心情开朗。

根据帖主帖文附上的相片可见，单位整体采用明亮温暖的色调，以白色及浅木色为主，营造出温馨舒适的家居氛围。全屋铺设了浅色复合木地板，配搭白色的墙身、房门与储物柜，风格简约自然。在装饰细节方面，客厅墙身挂有多幅精致的油画及中式书法字画，并放置了钢琴与按摩椅，而白色梳化上则随意摆放了多个可爱的毛公仔，充分展现出帖主的个人品味与生活情趣。餐桌设于大窗旁，铺有素雅的枱布，让帖主可一边用餐，一边饱览窗外广阔无遮挡的翠绿山景及远处的高楼，视野极佳。厨房则采用了白色墙砖配搭实木层板，各类小家电及厨具摆放得井井有条，兼具实用与雅致。

洗手间更是别有洞天，采用干湿分离设计，地面铺设了色彩丰富的复古图腾花砖。帖主小心翼翼地以钉胶将厚重的天然文化石贴上干爽区墙身，顶部更安装了独特的亚加力胶板「蓝天白云」图案假天花及射灯，加上盆栽植物作点缀，打造出犹如度假般的放松空间。

一手包办装修耗时30日 材料费仅7万

整个装修工程全由帖主一人包办，耗时约30日。帖主详细列出了开支，木地板连六分底板、防潮布等等花费$25,000；客厅、厨房上下吊柜$20,000；房间间隔连木门$5000；洗手间门、天然文化石、钻石型玻璃浴室、亚加力胶板蓝天白云天花及射灯合计大约$15,000，加上其他杂项花费约$5,000，全屋装修只花了大约７万。



虽然帖主经历了人生第一次做间房、铺木地板及黐墙纸，但依然享受其中，并强调「所有装修合乎房署要求」。对于这项浩大的个人工程，帖主总结道：「有幸分到咁靓风景地方畀我，让我每日可以靠窗呆坐看浮云」。

网民大赞「软装大师」：靓过我私楼

帖文一出，随即引发大批网民热烈回响。许多人对帖主的手工及设计品味表示惊讶，纷纷留言赞叹「边条屋邨，仲靓过我私楼」及「7万做出57万感觉！」。不少网民认为帖主犹如「软装大师，劲过好多设计师」，能够以有限的预算打造出温馨的居所。当有网民好奇询问帖主是否为装修师傅时，帖主仅谦虚地回应：「我系读书人」。

此外，单位洗手间的设计更是备受网民推崇。有网民笑指「厕所搞到咁都叫简单？」，大赞假天花及地砖设计极具格调，认为「相信会很喜欢在洗手间的me-time」。对此，帖主表示十分欣慰，回应指：「个个朋友上来我屋企都系咁话，令我觉得好有满足感。」

图片及资料来源：公屋讨论区 - 香港facebook群组

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