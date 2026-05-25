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移港前AV女优浜崎真绪$40,000聘Threads小编！列明需具备「抢口」能力引热议：只能是香港人赚了

生活百科
更新时间：11:53 2026-05-25 HKT
发布时间：11:53 2026-05-25 HKT

名人及艺人为维持社交平台的活跃度，聘请专人营运的情况十分普遍。近日，现居香港的前日本人气AV女优浜崎真绪于社交平台上公开招募Threads帐号的「小编」，开出高薪并列出破格的入职条件，事件迅速引起网民广泛关注及热烈讨论。

前AV女优浜崎真绪移港  80万日圆聘Threads小编与网民「激烈互动」

浜崎真绪自2024年宣布引退后，成功转型为打碟DJ，并将事业重心转移至香港。她于今年4月透露已正式成为香港人，并不时在社交平台分享到元朗街市买餸、到酒楼饮茶等本地生活日常。而且她经常在网上亲自以中文与网民交流，互动频繁。近日，她于Threads平台上发帖，宣布在全亚洲范围内招募专属小编代为管理帐号。

具备「抢口」能力 入职条件：识制造公关灾难！

根据该则招聘贴文的描述，浜崎真绪为该职位开出每月「800,000 日圆」（折合约40,000港币）的薪酬，并标明工作条件为「全远端工作」，应征者不论身在何地，「只要懂中文，英文，日语」即可应征。除了需要长时间在线并即时回复留言外，职位要求中最引人注目的是，应征者必须文字反应快，并具备「带攻击性『抢口』能力」及「喜欢制造公关灾难」的特质。

此外，她亦强调小编需有良好的内容判断力，必须「避免涉及具攻击性的政治话题」及「避免触及公开讨论AV产业所有内容」。事实上，浜崎真绪本身的网上发言风格亦相当鲜明，过去有网民好奇她为何能以中文回复留言时，她曾霸气回应：「我说中文原因是因为你们不懂日语」。

「奇葩要求」引网民热议：呢笔钱注定香港人赚？

这则招聘帖文发布后，随即在网上引起极大回响。不少网民对这份月薪高达四万港币的优厚工作感到惊讶，但也有人认为这份工作压力不小，直言「钱唔系咁易赚㗎」，并表示「要做呢个位，四万算合理」。对于特殊的「抢口」要求，不少网民笑指香港网民的网上发言风格非常吻合，笑言「讲到抢口香港人真系数一数二」，甚至认为「这钱只能是香港人赚了」。

不过，公开招募代笔小编的做法亦引发部分反弹。有网民坦言「呢啲应征唔应该公开」，质疑若日后连回复留言「都唔系本人」，将失去粉丝与艺人交流的意义，反问「咁我点解要同个工作人员互动？」。

资料来源：浜崎真绪® - DJ Mao - Mao Hamasaki®

延伸阅读: 殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请

 

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