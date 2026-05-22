Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人列4点吁调整揾工心态？大学学历贬值/消费降级叹「适者生存」 1点遭网民反驳：有冇了解过市场？

生活百科
更新时间：14:57 2026-05-22 HKT
发布时间：14:57 2026-05-22 HKT

近年香港经济不景，就业市场竞争激烈，日前有网民在社交平台发文，指眼见目前的市况与以往大为不同，列出4点呼吁港人调整揾工心态，才能够「适者生存」。帖文引起网民热议，惟1点引来网民反驳，质疑楼主「有冇了解过市场？」即看下文了解详情。

港人列4点吁调整揾工心态！大学学历贬值/消费降级叹「适者生存」

近日，有网民在Threads以「睇到市况，可能香港人都要有以下心态调整」为题发文，列出4点呼吁港人调整揾工心态：

1. 大学学历贬值

楼主指出，现时大学学历贬值，过往「大学毕业大晒」的观念已不适用，必须接受「低人工常态化」，形容「$12000-14000文职都可能大把内地985大学/硕士同你争」，相比之下一般本地大学毕业生的竞争力已大不如前。

2. 内地经验优先

楼主表示，现时企业招聘时普遍会以「内地经验优先」，指不少工作的职位描述（Job Description）都有标明「必须熟练使用小红书、抖音、微信公众号运营」、「有内地人脉及对接大湾区业务经验者优先」。

3. 消费降级

由于经济环境不佳，楼主称港人需习惯「消费降级」，「人工唔够，扣埋车费家用，最终只有能力买蜜雪冰城、快乐番薯、贵嘢食唔起」，并直言要学识理财，切忌乱花钱。

4. 社会状况转变

最后，楼主形容现时香港的社会状况，主要生产力已渐渐转移至外地劳工及内地专才身上；相反，本地人口结构则以长者及长期病患者居多。楼主无奈总结，称现时香港「游戏规则改变哂」，感叹「适者生存」，必须「早日有以上觉悟，先可以喺香港企得住。」

1点遭网民反驳：有冇了解过市场？

帖文引起网民热议，有网民认同楼主所言，「消费降级系自保嘅方法，但对社会伤害好大。不过除咗咁样，真系完全冇解决方法」、「的确，要面对现实，外资无晒，经济通缩，市场人多过工作机会，而家真系要生存咗先，唔好再问点解揾唔到工，留意下环境系点。」

不过，针对「内地经验优先」一点遭到大批网民反驳，「你睇开大陆招聘啫，有冇睇过香港𠮶啲呢」、「我啱啱去咗linkedin睇咗100份luxury retail嘅工，全部都冇要求内地经验优先，唔好浪费时间做D无谓嘢，正正经经睇下个市场要咩仲好」、「你有冇返工？你有几可见到啲最低级职员，系会请大陆人？广东话都唔识讲，点请佢啊。」

图片及资料来源：Threads@jas_chan829

文：Y

延伸阅读：机械人VS人类 ！Figure AI发起人机分拣包裹比赛 网上直播10小时无间断工作 最终赢家是……

最Hit
01:41
长者生活津贴、生果金、综援今日起出「双粮」 一文睇清金额及发放详情
社会
5小时前
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
生活百科
22小时前
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
影视圈
18小时前
信和置业于标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2026》中，获评为「中国企业标普全球可持续发展评估评分最佳1%」，成为房地产管理与开发行业内唯一获得最高表彰级别的企业。
企业接轨国际可持续发展标准 信和置业稳步实践绿色营运 将低碳理念融入社区
企业资讯
22小时前
文苑楼夺命火警｜死者妻哭诉无力扯老伴出火海 「我身边人都走咗 我做人冇咩意思！」
02:49
文苑楼夺命火警｜死者妻哭诉无力扯老伴出火海 「我身边人都走咗 我做人冇咩意思！」
突发
3小时前
公屋除名演变流血冲突 港女欲脱离原生家庭遭母反锁咬伤 母怒吼：「生咗个白眼狼！」｜Juicy叮
公屋除名演变流血冲突 港女欲脱离原生家庭遭母反锁咬伤 母怒吼：「生咗个白眼狼！」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
影视圈
15小时前
61岁郭晋安离巢半年状态直线下滑  一部位彻底出卖真实年龄  演艺路未明自叹是否还懂演戏
61岁郭晋安离巢半年状态直线下滑  一部位彻底出卖真实年龄  演艺路未明自叹是否还懂演戏
影视圈
6小时前
文苑楼夺命火警｜6旬轮椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾纸皮维生 闻噩耗哭成泪人
02:49
文苑楼夺命火警｜6旬轮椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾纸皮维生 闻噩耗哭成泪人
突发
6小时前
房署突击巡查公屋！住户公开「家访」亲身经历细节 「证明依家查得好严」
房署突击巡查「家访」！公屋住户公开亲身经历细节 「证明依家查得好严」
生活百科
2小时前