港人列4点吁调整揾工心态？大学学历贬值/消费降级叹「适者生存」 1点遭网民反驳：有冇了解过市场？

近年香港经济不景，就业市场竞争激烈，日前有网民在社交平台发文，指眼见目前的市况与以往大为不同，列出4点呼吁港人调整揾工心态，才能够「适者生存」。帖文引起网民热议，惟1点引来网民反驳，质疑楼主「有冇了解过市场？」即看下文了解详情。

港人列4点吁调整揾工心态！大学学历贬值/消费降级叹「适者生存」

近日，有网民在Threads以「睇到市况，可能香港人都要有以下心态调整」为题发文，列出4点呼吁港人调整揾工心态：

1. 大学学历贬值

楼主指出，现时大学学历贬值，过往「大学毕业大晒」的观念已不适用，必须接受「低人工常态化」，形容「$12000-14000文职都可能大把内地985大学/硕士同你争」，相比之下一般本地大学毕业生的竞争力已大不如前。

2. 内地经验优先

楼主表示，现时企业招聘时普遍会以「内地经验优先」，指不少工作的职位描述（Job Description）都有标明「必须熟练使用小红书、抖音、微信公众号运营」、「有内地人脉及对接大湾区业务经验者优先」。

3. 消费降级

由于经济环境不佳，楼主称港人需习惯「消费降级」，「人工唔够，扣埋车费家用，最终只有能力买蜜雪冰城、快乐番薯、贵嘢食唔起」，并直言要学识理财，切忌乱花钱。

4. 社会状况转变

最后，楼主形容现时香港的社会状况，主要生产力已渐渐转移至外地劳工及内地专才身上；相反，本地人口结构则以长者及长期病患者居多。楼主无奈总结，称现时香港「游戏规则改变哂」，感叹「适者生存」，必须「早日有以上觉悟，先可以喺香港企得住。」

1点遭网民反驳：有冇了解过市场？

帖文引起网民热议，有网民认同楼主所言，「消费降级系自保嘅方法，但对社会伤害好大。不过除咗咁样，真系完全冇解决方法」、「的确，要面对现实，外资无晒，经济通缩，市场人多过工作机会，而家真系要生存咗先，唔好再问点解揾唔到工，留意下环境系点。」

不过，针对「内地经验优先」一点遭到大批网民反驳，「你睇开大陆招聘啫，有冇睇过香港𠮶啲呢」、「我啱啱去咗linkedin睇咗100份luxury retail嘅工，全部都冇要求内地经验优先，唔好浪费时间做D无谓嘢，正正经经睇下个市场要咩仲好」、「你有冇返工？你有几可见到啲最低级职员，系会请大陆人？广东话都唔识讲，点请佢啊。」

图片及资料来源：Threads@jas_chan829

文：Y