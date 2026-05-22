佛诞长假期北上攻略！3大App+网站 实时睇口岸人流避高峰 运输署吁提早计划跨境行程

佛诞长假期即将到来，相信不少人都已经安排好行程，准备趁着假期「北上」深圳或其他大湾区城市。每逢长假期各大口岸难免人山人海，运输署特别呼吁市民提早计划跨境行程。以下就为大家整理实用的过关小贴士，以及3个超方便的手机App与网站，帮大家避开人潮高峰！

佛诞长假北上｜运输署吁避开口岸繁忙时间 交通班次大加密

每逢长假期各大口岸难免人山人海，运输署特别呼吁市民提早计划跨境行程。（资料图片）

考虑到长假期的过境人潮，运输署已经协调各个公共交通营办商加强服务。其中，港铁东铁线会因应乘客需求，加强来往金钟至罗湖及落马洲站的列车服务；而港珠澳大桥穿梭巴士（金巴）和落马洲—皇岗穿梭巴士（皇巴），在人流最高峰的时段，更会分别加密至平均约1至2分钟开出一班车，非常频密。

虽然交通班次增加了，但运输署预计候车时间仍可能较长。建议市民尽量选择在「非繁忙时间」出发，并在候车时保持耐心，听从现场警务人员及工作人员的指示。如果计划乘坐跨境巴士，请务必提早预订车票，免得扑空。

北上过关必睇：3大实时了解口岸人流工具

想避开人挤人的情况？出发前记得开启以下3个工具，即可实时掌握罗湖、福田、深圳湾等口岸的通关状况：

1. 香港入境处App：深圳8大陆路口岸人流一目了然

入境处手机App 深圳8大陆路口岸人流 每15分钟刷新一次

香港入境处的官方手机应用程式介面十分贴心，设有「陆路边境管制站等候时间」功能。系统每15分钟就会更新一次，用最简单易明的「红、黄、绿」三色灯号显示8个陆路口岸的情况：绿色代表正常（等候少于15分钟）；黄色代表繁忙（等候少于30分钟）；红色则代表非常繁忙（需等候30分钟或以上）。市民只需看颜色便能决定是否马上出门，简单直接。

颜色 状态 预计等候时间 绿色 正常 一般少于15分钟 黄色 繁忙 一般少于30分钟 红色 非常繁忙 一般30分钟或以上

香港入境事务处 手机应用程式

2. WeChat（微信）「i口岸」小程序：深圳口岸实时现场直播

WeChat「i口岸」小程序 实时掌握深圳各大口岸人流

如果您平时有使用微信（WeChat）与亲友通讯，可以直接在微信搜寻「i口岸」小程序。它涵盖了深圳13个口岸的实时状态，最厉害的是设有「实时直播」功能。过关大堂的画面每30秒刷新一次，可以亲眼看看现场有没有排长龙，资讯近乎零时差。

「i口岸」使用教学：

在微信主页向下拉，或于上方搜寻栏输入「i口岸」。 进入小程序后，在「口岸实况」一栏即可看到各口岸的「畅通」或「缓行」等状态及预计时间。 点选目标口岸，即可观看现场通关直播画面。

3. 保安局「口岸通」网站：免安装即睇过关轮候时间

保安局「口岸通」 实时查询旅客/私家车过关轮候时间

如果不想下载任何手机应用程式，可以直接用手机上网，浏览保安局的一站式资讯平台「口岸通」。这个网页能实时显示各口岸旅客的过关轮候时间，无论是乘搭公共交通工具还是自驾北上，都能助您轻松选择最畅通的通关路线。

保安局「口岸通」官方网页