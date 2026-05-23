李居明-延续新光文化在西九 当代戏剧节奇妙缘起︳李居明大师会客室

万众期待的「新光当代戏剧节」于6月6日至14日隆重登场，衷心感谢各方支持。去年3月3日，屹立北角半世纪的新光戏院因被教会收购重建而告别市民，完成了五十多年的历史使命。回想我接手新光的这十二年中，投资创作了37套原创粤剧及5套话剧。同时也为业余粤曲唱家提供了一个展现才华、圆梦的舞台。新光的结业，让许多戏迷和业界人士依依不舍，大家也十分怀念新光。

西九与沙田鼎力相助

为延续新光精神，我马不停蹄寻觅新场地，首选便是香港文化地标西九文化区。我亲自拜会了西九负责人冯太，向她表达了延续新光精神的愿望。经过多方协调，终于腾出了今年六月份的宝贵档期给我们，让「新光粤剧」得以在西九这个国际级的舞台上继续大放异彩。西九更承诺今后每年都为「新光当代戏剧节」安排档期，作为香港人必要鼎力支持香港本土文化，好消息是2027年的演出档期已经安排！

同时，我们到访了沙田大会堂，并在2026年年初率先开展了「新光粤剧节」的贺岁演出。那次活动反应空前热烈，全场爆满。今次戏剧节另有三套粤剧将于明年在该处公演。

记录香港粤剧文化的电影《粤剧灵》，动员了香港粤剧界数十位精英红伶拍摄著名的粤剧排场《六国大封相》，只看这场戏已值回票价。

米雪参与拍摄公开新光不为人知的神秘地道。

赖慰玲带观众来到从不开放的二楼神秘化妆间。

怀缅十二载新光情

回望过去新光的十二年，是为整个粤剧界带来生机。我的初心就是要让行内的老倌有戏可演，让热爱粤剧的观众有戏可看，让所有粤剧从业员都有工开，让他们的艺术才华能够发挥。我根据剧目的角色需要，邀请最合适的老倌演出及合作，一视同仁。这十多年来，整个粤剧行的同业对新光充满感情，大家同舟共济为粤剧文化出力，结下深厚的新光情，我一直心怀感恩。

新光文化影像记录

除了舞台演出，我亦透过影像将香港粤剧文化保留下来，拍摄了纪录电影《粤剧灵》。这部电影意义非凡，全行从业员几乎倾巢而出参与拍摄「六国大封相」及整套电影。在此，我向所有参与的粤剧红伶致上万分谢意。

同时，我亦特别感谢米雪和赖慰玲小姐参与拍摄，与我一起介绍了香港粤剧历史中鲜为人知的习俗与禁忌，当中包括了神秘的「祭白虎」等传统仪式。电影还拍摄了新光戏院的神秘地道，从不开放的化妆间的鬼古传说与珍贵回忆。我与何非凡、邓碧云及一群老倌的灵异经历真实地还原，极为震撼。此片于6月6日至10日每日一场在「新光黄埔影艺城」公映。

而「新光圆满之夜」关灯拉闸的历史性一幕，及新光整个拆卸过程的最后影像，将会收录在即将推出《大迷信》系列第十二集《大剃度2》之中，让大家得以在银幕上缅怀新光。新光的文化与精神将透过「新光当代戏剧节」不断延续，愿你继续「新光」一起同行！