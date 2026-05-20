佳宝超市再减价！全场货品无门槛一律8折 全线分店一连4日有得减

佳宝8折优惠｜佳宝食品超级市场再度推出震撼全城的「惊喜快闪」推广活动，顾客只需于短短四天的指定限期内前往购物，可享受全场新鲜蔬果、优质生鲜食材及粮油杂货一律8折的超值优惠，绝对是精打细算一族的囤货大好时机！

佳宝超市一连4日大劈价 全场货品无门槛一律8折

佳宝超市一连4日大劈价 全场货品无门槛一律8折

佳宝一连4日全场8折优惠

明日起至5月24日，顾客只要到访佳宝食品超级市场旗下任何一间分店，即可享有全场货品无门槛8折优惠。值得一提的是，佳宝食品超级市场的分店网络遍布全港各区，地理位置十分便利，为顾客提供了极大的购物便捷度。

佳宝食品超级市场的优惠涵盖了店内绝大部分的日常膳食必需品。无论是新鲜蔬果、生鲜肉类与海产，抑或是每个家庭厨房必备的粮油杂货及急冻食品，均可以折扣价轻松购买，省下不少日常开支。。

佳宝快闪8折优惠

优惠期限：2026年5月21日 至 2026年5月24日（只限四天）

适用地点：全线分店同步进行

优惠详情：活动期间内，顾客于店内购买新鲜蔬果、生鲜食材、粮油杂货等全场指定货品，于结账时均可享有全单8折优惠。

资料来源：佳宝食品超级市场 Kai Bo Food Supermarket