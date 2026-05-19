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天水围清早惊现「大妈舞」？街坊群起澄清为1传统仪式 网民：唔好乜都闹咗先！

生活百科
更新时间：17:24 2026-05-19 HKT
发布时间：17:24 2026-05-19 HKT

日前，有网民在社交平台发文，称于天水围酒店门外目击一群女性聚集，形容「大妈舞杀入天水围」，惟帖文随即被其他网民及街坊群起反驳，指出其为一传统婚嫁仪式，更炮轰楼主「唔好系唔系都闹咗先！」详情即看下文！

网民天水围巧遇「大妈舞」？街坊澄清为1传统仪式

有网民日前于Threads上载片段，并发帖文表示「一大清早，大妈舞杀入天水围」。据帖文所见，有一群女性聚集在天水围一间酒店门外，穿著颜色统一的服饰，并持有跳舞道具，一同手舞足蹈，气氛甚为喜庆。

对此，不少网友及街坊纷纷留言澄清，指出片中的并不是「大妈舞」，而是「水上人结婚仪式」，更有网民上载以往参加水上人结婚仪式的照片，以作证明。有网民批评楼主「唔好系唔系都闹咗先」、「楼主唔识野（嘢）」、「楼主唔好咁井底喇」；更有自称有份参加是次活动的网民留言：「我就系呢场舞既新娘姊妹，你唔知头唔知路就咪乱嗡啦，人哋结婚传统习俗。」

除了批评楼主「唔识嘢」，有网民慨叹这类传统仪式「买少见少」，「但呢班再老多啲就应该唔会睇到」、「上水人结婚嘅场面越黎越少见」、「身为水上人嘅后代，见到咁多人都识，好感触」。

水上人传统结婚仪式 列香港非遗清单

上述提到的其实是水上人的传统婚嫁仪式，男家有上头、挂门红、铺床、开展、接礼、接新娘和陆上扒龙舟等。在仪式过程中，女性亲友会为新人歌唱，歌曲内容述及象征好兆头的事物。

事实上，水上人结婚仪式已随「传统婚嫁仪式」被列入香港非物质文化遗产清单（清单编号：3.55）。除了水上人结婚仪式外，客家及围头的传统婚嫁仪式亦已随「传统婚嫁仪式」纪录在香港非遗清单。

文：TF

资料及图片来源：Threads、香港非物质文化遗产资料库

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